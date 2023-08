A Montefalco (Pg), patria del Sagrantino, torna Enologica dal 15 al 17 settembre

MONTEFALCO (PG) – Nel bellissimo borgo di Montefalco (Perugia) torna dal 15 al 17 Settembre, Enologica Montefalco – Abbinamenti, l’evento dedicato al vino in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino. Protagonisti saranno i grandi vini del territorio di Montefalco e Spoleto, tra gastronomia d’eccellenza, musica e arte. Tre giorni di degustazioni, laboratori, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole.

Tra i momenti centrali di “Enologica Montefalco – Abbinamenti” il banco d’assaggio dei produttori, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19.30 nel Chiostro di S. Agostino, con degustazione e vendita diretta da parte delle cantine, dei vini delle denominazioni Montefalco Doc, Spoleto Doc e Montefalco Sagrantino Docg e gli altri vini prodotti all’interno dei comuni delle DO tutelate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, che vedrà la presenza di ben 25 cantine ed oltre 100 etichette in degustazione: Adanti, Agricola Mevante, Antonelli San Marco, Arnaldo Caprai, Az. Agr. De Conti, Benedetti & Grigi, Briziarelli, Cesarini-Sartori, Colle Ciocco, Colle del Saraceno, Dionigi, Fattoria Colsanto, La Veneranda, Le Cimate, Moretti Omero, Napolini, Perticaia, Scacciadiavoli, Tenuta Alzatura – Fam. Cecchi, Tenuta ColFalco, Tenute Lunelli – Tenuta Castelbuono, Terre De’ Trinci, Terre de la Custodia, Terre dei Nappi, Terre di San Felice. Inoltre, accompagneranno i vini con i loro prodotti tipici gli artigiani del gusto, piccoli produttori locali che, insieme ad artigiani e artisti, prendono ispirazione dal mondo del vino: Az. Agraria Castello di Pupaggi, Fattoria Opagna, Fonti di Sassovivo, Forno San Feliciano ed il Prof. Luigi Gambacurta.

Enologica Montefalco – Abbinamenti propone un programma per adulti e bambini come sempre ricchissimo, fatto di enogastronomia, cultura, iniziative esclusive come la “Cena e Degustazione con Delitto” in cui i partecipanti vestiranno i panni di un detective per risolvere un giallo avvincente, in collaborazione con Sarabanda Teatro, menù a cura del Ristorante GUS, venerdì 15 alle ore 19.30 nel Chiostro di S. Agostino, le emozionanti degustazioni eno-musicali “Vino Pop” guidata dal giornalista Antonio Boco con le storie musicali dei Surd Ensemble in programma per sabato 16 alle ore 18.00 e “I suoni del Vino” guidata dal giornalista Jacopo Cossater con il sound designer Ricc Frost domenica 17 alle 11.30, entrambe presso la Sala Consiliare. Il programma continua con “Montefalco Terra per il Vino” alla scoperta delle denominazioni del territorio, lo show sonoro “Vino e Musica a Teatro” Fusion, il suono del violino si fonderà con le vibrazioni musicali contemporanee del dj set ed il banco d’assaggio dei vini del territorio sabato 16 alle ore 21:30 nel Teatro San Filippo Neri. Stessa location per il cooking show con Gigì Passera (l’altra metà delle sorelle Passera) “Bruschette per anime enologiche” in abbinamento al vino a cura del giornalista Antonio Boco sabato 16 alle ore 17. Un evento per tutti: iniziative anche per i più piccoli e le loro famiglie, come la “Caccia al tesoro del pirata che soffriva il mal di mare”, un’avventura ricca di sorprese, e “PerBacco: che dolce da favola!”, viaggio culinario nel mondo delle favole per piccoli chef e, per i genitori, degustazioni di vino. Appuntamenti dedicati all’arte ed alla natura con i focus guidati presso il Museo di San Francesco e la passeggiata con la guida escursionistica Cristiano Ceppi. I ristoranti di Montefalco aderenti presenteranno piatti speciali in abbinamento ai vini Doc e Docg.

Enologica Montefalco – Abbinamenti non coinvolgerà solo tutto il borgo di Montefalco, le cantine del territorio anche quest’anno ospiteranno un calendario di eventi e l’atteso “Aperitivo in cantina al tramonto” domenica 17 alle 17.30. Come da tradizione non mancherà la Festa della Vendemmia con la sfilata dei carri dell’uva domenica 17 alle ore 15.

Novità di questa edizione: Enologica Montefalco – Abbinamenti non si fermerà neanche in caso di maltempo perché tutte le location sono al chiuso o al coperto.

Le iniziative si svolgeranno su prenotazione online ed in loco fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni su https://www.consorziomontefalco.it/enologicamontefalco/

