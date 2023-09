BKT e il benessere animale. Svolta per la casa degli pneumatici

SEREGNO (MB) – Un definitivo progetto di vita. È questa la scintilla che nutre le giornate del giovane allevatore francese Adrien Lorieu, proprietario dell’Azienda Agricola L’Orée des Bois di Saint-Martin-Des-Noyers, in Vandea. Al centro del suo bellissimo progetto c’è il benessere degli animali che alleva, così come c’è il rispetto delle colture di proprietà, che grazie a partner come BKT, vengono trattate adeguatamente per poter restituire foraggio di qualità eccellente. La circolarità semplice e sostenibile dell’attività di questa azienda agricola è un esempio unico, che BKT ha voluto inserire tra le sue Stories proprio per l’eccezionalità dei valori rappresentati. Eccone il racconto.

L’azienda agricola L’Orée des Bois si trova nella pittoresca regione della Charente-Maritime, nella Francia occidentale, rinomata per i suoi paesaggi e il ricco patrimonio agricolo. Qui Adrien e la sua famiglia allevano carne di maiale, pollame e vacche da carne di tipo Angus che distribuiscono esclusivamente attraverso canali locali come la vendita diretta, le macellerie vicine e i ristoranti, per garantire prodotti di prima qualità, tracciabili e a km zero.

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che i maiali vengono allevati sulla paglia, il pollame nel campo e le mucche all’aperto. Si tratta infatti di uno dei rari esempi di allevamento non industriale, dove uno dei principi chiave è lasciar crescere gli animali in modo naturale, secondo le loro necessità, come i maiali per esempio, che hanno 50 m2 di spazio libero a disposizione.

Oltre all’allevamento, per foraggiare gli animali presenti, qui viene coltivato grano, orzo e semi di girasole, mixati grazie a una tecnologia computerizzata a seconda delle necessità specifiche delle diverse tipologie di animali. Quindi, per esempio, ai pulcini viene dato un cibo specifico, che è diverso da quello dato ai maialini, o ai polli adulti e così via, nel massimo rispetto della loro vita naturale.

E sempre secondo i principi di sostenibilità che sottendono tutto il lavoro di L’Orée des Bois, qui si adottano metodi di coltivazione no-till, con una lavorazione del terreno non superiore ai 40 cm di profondità, per non disturbarne il ciclo di vita, mantenendo struttura organica e fertilità.

Proprio con l’obiettivo di preservare la qualità dell’agro-ecosistema presente nella loro proprietà, Adrien ha scelto così di equipaggiare i propri mezzi agricoli – trattori e ribaltabili da oltre 20t – con gli pneumatici BKT, perché particolarmente adatti grazie alle eccezionali caratteristiche.

“Con le macchine che sono sempre più pesanti, abbiamo bisogno di pneumatici che ci aiutino a non rovinare il terreno – racconta Adrien. Gli pneumatici di BKT sono i più adatti per le loro particolari caratteristiche di galleggiamento e perché possiamo essere veloci e performanti passando dal campo alla strada. Siamo supportati anche nella trazione, una delle difficoltà più riscontrare nel nostro lavoro, proprio per i carichi pesanti che ci troviamo a trasportare ogni giorno”.

Presto nella fattoria di Adrien arriverà un nuovo trattore; nell’asse anteriore sarà equipaggiato con il AGRIMAX V-FLECTO, lo pneumatico in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate; mentre in quello posteriore verrà montato AGRIMAX FORCE, prodotto di punta di BKT appositamente progettato per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto e raccolta con trattori e mietitrici ad alta potenza, che grazie alla tecnologia IF è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto a uno pneumatico standard riducendo così la compattazione del suolo.

I due rimorchi a tre assi montano già da sei anni RIDEMAX FL 693 M, lo pneumatico ideale per chi deve percorrere frequentemente tratti stradali con rimorchi e autobotti.

Allevamento e agricoltura sostenibili? Eccoli qua, dunque: semplici, ma soprattutto possibili.

Il segreto? Ci vogliono un progetto, una fede incrollabile nella natura, ma oggi più che mai ci vuole la giusta tecnologia; quella che le imprese come BKT sanno mettere a disposizione di tutti gli allevatori virtuosi che, come Adrien, fanno del lavoro nei campi un progetto di vita, per sé stessi e per la comunità cui apparteniamo.

