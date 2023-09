Florovivaismo: entro il 2024 la nuova legge quadro. Intanto partito Flormart a Padova

PADOVA – Inaugurata oggi dal Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra la 72a edizione di Flormart – The Green Italy, la fiera internazionale dedicata al verde, al florovivaismo e all’architettura del paesaggio a Padova. L’evento, allestito su 20.000 mq di superficie espositiva fino al 22 settembre 2023, vede la partecipazione di 200 espositori provenienti dai distretti produttivi italiani ed europei e 300 Top buyers di cui 150 esteri.

Alla cerimonia inaugurale “Ripartiamo da… The Green Italy” sono intervenuti: Franco Mosconi, Presidente di Fiere di Parma, che per il secondo anno organizza Flormart – The Green Italy, Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall, Antonio Bressa, Assessore al Verde del Comune di Padova, Brunella Saccone, Dirigente dell’Ufficio Agroalimentare e Vini di ICE-Agenzia, Marco Andreoli, Consigliere Regionale Regione Veneto.

Flormart – The Green Italy ha tra i suoi obiettivi quello di sostegno e promozione del settore florovivaistico italiano, anche in considerazione della legge in corso di approvazione al Senato, che intende regolamentare i 5 macro-comparti produttivi: floricoltura, produzione di semi e sementi; vivaismo ornamentale; vivaismo frutticolo; produzione di piante da arredo urbano e materiali forestali.

“Flormart è il palcoscenico più consono per ribadire che è venuto il momento per il florovivaismo di smettere i panni di Cenerentola dell’agricoltura italiana – afferma il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra – Il settore vanta quasi tre miliardi di fatturato, numeri importanti che possiamo e dobbiamo incrementare, forti anche della grande considerazione che il comparto gode in Europa, come dimostra il dato delle esportazioni pari al 75% dell’intera produzione, che qualifica il settore florovivaistico come una vera e propria eccellenza. Proprio partendo da questo enorme potenziale, insieme con il ministro Lollobrigida, abbiamo fortemente voluto un disegno di legge in materia di florovivaismo con un intento preciso: dare una legge quadro al settore, che la attende da anni e che grazie ad essa, finalmente, potrà sapere con certezza i ruoli di ogni appartenente alla filiera; chi deve fare cosa in un’ottica di strategia nazionale, con una prospettiva di ampio respiro. Dobbiamo valorizzare, anche tramite una apposita cabina di regia, quelle componenti del florovivaismo meno sfruttate che possono, anzi devono contribuire a sviluppare ancora di più l’intero comparto”.

Flormart – The Green Italy si sviluppa su 20.000 mq di superficie espositiva e tra il parterre di espositori di assoluto rilievo vanta numerose realtà provenienti anche dal Veneto, aziende di lunga tradizione che operano nel mercato internazionale.

“Il territorio del Padovano con il suo storico distretto di Saonara – spiega Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall – è al primo posto in Veneto e 14esimo fra le province italiane per numero di imprese attive nella coltivazione di fiori e produzione di piante: sono 291 le realtà registrate nel territorio provinciale, ben il 30% delle imprese presenti a livello regionale. Per questo motivo, da sempre, Flormart trova nel quartiere fieristico di Padova la sua collocazione ideale. Il Salone internazionale del florovivaismo resta ancor oggi un riferimento imprescindibile per il settore, un appuntamento irrinunciabile anche per le aziende del territorio: in fiera hanno infatti l’opportunità di scoprire le tendenze del mercato, di incontrare nuovi partner per far crescere il business e di aprirsi ai mercati esteri”.

“Flormart è senza dubbio da anni una delle manifestazioni fieristiche dedicate al mondo verde e al florovivaismo più importanti d’Europa – afferma Antonio Bressa, Assessore al Verde del Comune di Padova – Un luogo dove non solo si fa business, e al quale partecipano buyer internazionali e le principali aziende italiane del settore, alcune delle quali sono padovane, ma anche una opportunità per conoscere le migliori pratiche di gestione del verde urbano e dei parchi, argomenti oggi fondamentali per le pubbliche amministrazioni. Siamo quindi orgogliosi di questa tradizione e siamo certi che Flormart non deluderà le aspettative delle migliaia di operatori professionali che la animeranno nei tre giorni della manifestazione”

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it