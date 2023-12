Neve sugli impianti fotovoltaici: carichi sotto controllo con il sensore meccanico K2 Buddy

Renningen (Germany) – Le forti nevicate possono compromettere gli impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici.

Per questo, i proprietari degli impianti devono controllare regolarmente la situazione dei carichi di neve sul tetto. Ma oggi sarà il K2 Buddy a svolgere questa funzione per loro. Pensato e sviluppato per i tetti piani, il nuovo sistema di monitoraggio sviluppato dal produttore di sistemi di montaggio K2 Systems viene installato al di sotto un modulo dell’impianto e misura il carico di neve sul tetto piano 24 ore su 24. I dati, visualizzabili digitalmente in tempo reale, possono essere utilizzati per la verifica del carico di neve: in caso di carico elevato, una notifica push arriverà direttamente sul dispositivo del proprietario dell’impianto per avvertirlo della necessità di intervenire sul tetto.

Il K2 Buddy può essere ordinato sin da ora: chiunque utilizzi questo sistema di monitoraggio, riceverà una garanzia estesa a 20 anni sul sistema di montaggio K2. Anche le società di assistenza tecnica possono lavorare in modo più efficiente grazie all’ausilio del K2 Buddy e, al contempo, i proprietari degli impianti potranno beneficiare di una maggiore sicurezza. Il prodotto è unico al mondo: ad oggi, nessun produttore di sistemi di montaggio ha offerto nulla di paragonabile nella sua gamma di prodotti.

Eventi atmosferici gravosi si verificano sempre più spesso. In particolare, sono le forti nevicate a compromettere la durata degli impianti fotovoltaici. In caso di neve poco abbondante, né il tetto né l’impianto solare sarebbero seriamente compromessi. Nel caso in cui cadessero circa 50 centimetri di neve fresca, il carico per centimetro quadrato sarebbe di circa 25 chilogrammi, peso che ogni impianto e ogni tetto è normalmente in grado di reggere. Tuttavia, in caso di neve molto abbondante, il peso aumenta rapidamente di dieci volte. Questi casi si verificano più frequentemente nelle regioni innevate e possono causare grossi danni ai moduli e costi di manutenzione molto elevati, soprattutto se i moduli impiegati non sono idonei al supporto di gravi pesi.

Il carico massimo di pressione può essere inserito individualmente: avviso tramite notifica push. Chiunque in futuro decida di utilizzare il K2 Buddy, eviterà sicuramente la comparsa di questi pericoli poiché il sistema di monitoraggio garantisce la sicurezza dell’impianto fotovoltaico anche nelle regioni più innevate, evitando inutili interventi di manutenzione. Ne conseguirà una maggiore efficienza e una maggiore sicurezza per i proprietari degli impianti.

Il sistema di monitoraggio può essere installato in modo rapido e semplice sotto alcuni moduli dell’impianto: il sensore monitora e misura i carichi di neve sui moduli 24 ore su 24. Il K2 Buddy, collegato allo smartphone del proprietario dell’impianto o a un altro dispositivo finale, fornisce informazioni chiare sulla situazione attuale del carico sull’impianto.

Anche le società di assistenza tecnica e gli installatori possono utilizzare il K2 Buddy. Il carico di pressione massimo consentito dai moduli viene inserito preventivamente all’interno dell’app: questa visualizza, quindi, la percentuale di carico sui moduli e, nel caso in cui i valori dovessero essere troppo elevati, invierà un avviso tramite notifica push, sollecitando l’utente a rimuovere la neve prima che si verifichino danni ai moduli e conseguenti perdite di rendimento degli stessi.

Estensione della garanzia a 20 anni

L’applicazione mostra a colpo d’occhio la necessità di intervenire, evitando così inutili ispezioni sul tetto: in questo modo, il lavoro di rimozione della neve può quindi essere ridotto al minimo.

I valori misurati possono essere visualizzati anche a posteriori, grazie alla presenza dello storico. Poiché il sistema è stato pensato e progettato per prevenire danni nel lungo termine, il periodo di garanzia delle strutture di montaggio K2 viene esteso da 12 a 20 anni.

E non è tutto: dato che i carichi di neve verranno monitorati in modo affidabile tramite il K2 Buddy, i moduli di grandi dimensioni potranno d’ora in avanti essere installati comodamente anche con il sistema K2 Dome 6 per tetti piani, utilizzando il fissaggio ad angolo. In questo modo, verranno ridotti i tempi e la quantità di materiale utilizzato e verrà ampliata la gamma di applicazioni dei moderni moduli di grande formato: il K2 Buddy può essere montato su moduli con un’altezza di 35 millimetri dalla cornice; a febbraio 2024 è prevista anche una soluzione per i moduli con un’altezza della cornice di 30 mm.

Unico sul mercato fino ad oggi

Questo nuovo prodotto è una novità mondiale nel settore solare: il sistema di misurazione viene installato direttamente sotto il modulo fotovoltaico affinché ne misuri il carico di pressione diretto.

Altri misuratori per il carico di neve non sono in grado di farlo, in quanto vengono posizionati separatamente sul tetto e quantificano il carico di neve accanto all’impianto fotovoltaico. Inoltre, un altro importante vantaggio è rappresentato dal fatto che il K2 Buddy è integrato al di sotto del modulo, ragion per cui risulterà praticamente invisibile dall’esterno.

“I cambiamenti climatici stanno ponendo delle sfide anche all’industria del solare, con un aumento delle condizioni meteorologiche estreme. In qualità di specialisti di sistemi di montaggio fotovoltaici, vediamo che le forti nevicate causano ripetutamente danni ai moduli fotovoltaici. Questo può essere molto preoccupante per gli operatori” – afferma Katharina David, co-amministratore delegato di K2 Systems. “Abbiamo sviluppato K2 Buddy per realizzare impianti fotovoltaici permanentemente sicuri, anche in caso di eventi atmosferici di questo tipo. Questo è ora visibile grazie al monitoraggio in tempo reale. I gestori degli impianti potranno quindi stare tranquilli durante l’inverno, perché verranno informati dalla notifica push nel momento in cui il carico di neve inizierà a superare il limite consentito dal modulo. Siamo particolarmente soddisfatti di poter rafforzare il loro senso di sicurezza con il K2 Buddy”, conclude David.

Informazioni su K2 Systems

La forza nelle sinergie: prodotti di qualità sempre innovativi, tecnologia digitale e persone con know-how consolidato per sviluppare soluzioni sostenibili.

Dal 2004, K2 Systems è sinonimo globale di produzione di energia da fonte solare. Il cuore è lo sviluppo di sistemi di montaggio facili da installare e adattati alle esigenze dei nostri clienti. L’anima è lo spirito comune di tutti i dipendenti. Insieme, definiamo l’innovazione tecnica e stabiliamo nuovi standard di servizio, anche a livello digitale.

Con oltre 400 dipendenti, nella casa madre a Renningen in Germania e nelle nove sedi internazionali, sviluppiamo e forniamo sistemi di montaggio per il fotovoltaico per i tetti di tutto il mondo

