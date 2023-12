Concimazione dell’olivo con il freddo in inverno: ecco cosa fare e le regole da seguire. I consigli tecnici di Aipo Verona

VERONA – Con il freddo le piante dell’olivo vanno in riposo vegetativo. Non sono più necessari trattamenti sanitari.

È il momento di provvedere alla concimazione dell’oliveto. Aipo Verona spiega perché e come intervenire.

Le dosi di concimi vanno regolate in base ai terreni, all’età e sviluppo vegetativo degli olivi, alla produzione di olive ottenute. La distribuzione di elementi nutritivi nell’oliveto e per singola piantasi basa essenzialmente sull’assegnazione di azoto, fosforo, potassio e minime quantità di altri elementi, in particolare il magnesio e il boro. Quando non si dispongono di analisi del terreno, è possibile conteggiarne gli apporti affidandosi a un calcolo di quanto asportato dall’olivo per la propria vita vegetativa, per la produzione di olive e di quanto è dilavato o trattenuto dal terreno.

