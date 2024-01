JCB lancia il movimentatore telescopico tra i più piccoli in commercio

MILANO – Il più piccolo movimentatore telescopico di JCB, il nuovo 514-40, sta per essere apprezzato dalle aziende agricole dopo essere stato mostrato per la prima volta ad Agritechnica.

Nei luoghi in cui spazi di lavoro ridotti e difficoltà di accesso agli edifici limitano le opzioni di gestione delle macchine, le dimensioni ultra-compatte del nuovo movimentatore telescopico, alto 1,8 m e largo 1,56 m, consentono di poter contare su tutta la potenza meccanica necessaria. E nel caso in cui sua necessario avere una macchina di movimentazione in un luogo di lavoro distante, il 514-40 è abbastanza leggero da essere spostato rapidamente su un rimorchio stradale con capacità di 3,5 tonnellate.

Le caratteristiche principali del JCB 514-40 includono:

· Cabina a larghezza intera fino a 200 mm più ampia rispetto alla concorrenza, che fornisce più spazio per l’operatore

· Motore diesel a bassa manutenzione da 18,4 kW (24,7 CV) che non richiede DPF o DEF per soddisfare i requisiti della norma Stage V

· L’82% di componenti JCB garantisce qualità, facilità di manutenzione e massima operatività

· Capacità di sollevamento di 1,3 tonnellate a piena altezza (massimo 1,4 tonnellate), il 12% in più rispetto ai concorrenti

· Rapporto potenza-peso superiore del 17% e maggiore manovrabilità rispetto al modello 516-40 che sostituisce

Il nuovo movimentatore telescopico JCB Loadall 514-40 sintetizza più di 45 anni di sviluppi di questa tipologia di macchine per creare una soluzione più compatta, ma con il comfort e la capacità di una grande macchina.

In soli 1,8 m di altezza e 1,56 m di larghezza, il modello 514-40 è stato progettato per accedere ai siti più ristretti.

Abbastanza compatto da passare attraverso una porta alta 2 m, offre una manovrabilità ineguagliabile con sterzo integrale: caratteristiche che rendono il movimentatore telescopico ideale per lavorare dentro e intorno agli edifici più piccoli e nei cortili delle fattorie, nonché nelle aziende di fornitura agricola e nell’orticoltura commerciale.

Il movimentatore telescopico è alimentato da un motore diesel a bassa manutenzione da 18,4 kW (24,7 CV) che soddisfa lo standard di emissioni europee Stage V senza la necessità di un filtro antiparticolato diesel (DPF) o di qualsiasi liquido di scarico diesel, riducendo al minimo i costi operativi per i clienti e semplificando le operazioni.

Il motore a tre cilindri da 1,1 litri è gestito tramite la collaudata trasmissione idrostatica Bosch e un motore Linde a due velocità, che arriva a una velocità massima di 15 km/h, con trazione integrale permanente e quattro ruote sterzanti, conferendo alla macchina la manovrabilità e la capacità di adattarsi a tutti i terreni che caratterizzano la gamma Loadall di JCB.

La capacità massima di sollevamento è di 1.400 kg, mentre l’altezza massima di sollevamento è di 4,0 m: questo rende la macchina ideale per numerosi settori industriali agricoli; la capacità di sollevamento a piena estensione in avanti è di 525 kg.

Con un peso a vuoto di 2.695 kg, il JCB 514-40 vanta un rapporto potenza-peso superiore del 17% rispetto al modello 516-40 che ha sostituito in gamma, e può essere trasportato su un leggero rimorchio da 3,5 tonnellate dietro a un veicolo 4×4 o a un veicolo commerciale leggero, rendendo più facile, veloce e meno costoso spostarsi tra posizioni di lavoro distanti.

La cabina dell’operatore a tutta larghezza è più grande del 20% rispetto a quella del modello 516-40, e di 200 mm più ampia rispetto ai modelli della concorrenza, fornendo agli operatori un ambiente di lavoro confortevole, un’eccellente visibilità su tutti e quattro gli angoli e la familiarità con i comandi intuitivi di JCB.

Le caratteristiche standard includono un gancio traino da 50 mm con impianto elettrico a 7 poli, allarme di retromarcia, luci stradali, il sistema di controllo del carico brevettato JCB e il sistema telematico LiveLink Lite di JCB.

Il nuovo movimentatore telescopico JCB 514-40 vanta un nuovo portautensili leggero ed è in grado di lavorare con forche flottanti o una benna da 0,41 m³, mentre il circuito ausiliario a doppio effetto consente di alimentare una vasta gamma di accessori JCB, aumentando la versatilità di questa macchina compatta.

