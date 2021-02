La nuova pala gommata ultracompatta JCB 403 Plus raddoppia la potenza

MILANO – JCB lancia una nuova pala gommata ultracompatta con il doppio della potenza del modello attuale.

Il modello di pala gommata compatta JCB 403 Plus mantiene le dimensioni e la disposizione dell’attuale 403 Smart Power con potenza da 25 CV (19 kW), ma si avvale di un motore da 50 CV (36 kW) e di un impianto idraulico da 60 litri/min per affrontare lavori più impegnativi e offrire una maggiore produttività. Ciò significa che, nonostante le sue dimensioni ridotte, offre una produttività senza pari per applicazioni in cortili agricoli poco ampi, piccoli edifici e altri luoghi dagli spazi ristretti.

Le caratteristiche della JCB 403 Plus includono:

Il doppio della potenza rispetto al modello attuale a 50 CV (36 kW)

Nuovo sistema di spegnimento del motore JCB Autostop per risparmio di carburante

Nuova telemetria JCB LiveLink per monitorare le condizioni della macchina

Nuovo impianto idraulico e circuito ausiliario da 60 litri/min

Scelta della trasmissione tra 20 km/h e 30 km/h

Bracci del caricatore paralleli ad alto sollevamento dal design brevettato

Cabina configurabile con tettuccio rigido semivetrato o telaio ribaltabile di altezza ridotta

John Smith, JCB Agriculture Managing Director, ha dichiarato: “La 403 è già la macchina più compatta della nostra gamma di pale gommate agricole leader di mercato, ma la nuova versione Plus ha un rapporto peso/potenza equivalente alle nostre macchine più grandi. Le sue dimensioni ridotte e la manovrabilità la rendono ideale per il lavoro all’interno e intorno agli edifici.

La trasmissione collaudata incorpora assali per impieghi gravosi e come opzione differenziali di bloccaggio al 100% sia anteriori che posteriori. Completa il pacchetto una cabina completamente attrezzata con interni che rispondono ai più elevati standard di design dei modelli di pale più grandi. Il modello JCB 403 Plus è un’ottima aggiunta alla nostra gamma e sottolinea l’ampia scelta di macchine per la movimentazione di materiali agricoli offerta da JCB, leader di mercato in questo settore”.

Con una larghezza complessiva di appena 1,10 metri su pneumatici stretti, la pala compatta JCB 403 Plus è dotata di un motore da 1,7 litri da 50 CV (36 kW) dotato del sistema JCB Autostop, funzione che per evitare di consumare carburante inutilmente porta allo spegnimento del motore se lasciato al minimo per un periodo di tempo predeterminato e settabile.

Inoltre, sul nuovo modello 403 Plus è installata la telemetria JCB LiveLink per aiutare a mantenere la macchina in condizioni sicure, impostare una pianificazione tempestiva della manutenzione, fornire dati di posizione, avvisi di guasti e registrazioni operative.

La trasmissione idrostatica del modello JCB 403 Plus è disponibile nelle configurazioni da 20 km/h e 30 km/h, e la pompa a ingranaggi da 60 litri/min fornisce olio per il sistema di sterzatura, i bracci di sollevamento e le attrezzature abbinate all’estremità anteriore.

Il circuito idraulico ausiliario consente di azionare le attrezzature abbinate, per esempio una pinza per letame, e fornisce anche un flusso costante per azionare un motore idraulico su altre attrezzature come per esempio le benne di alimentazione; il flusso può essere controllato utilizzando una normale valvola a leva o il comando elettrico opzionale presente sul joystick.

I clienti possono scegliere le dimensioni del braccio di sollevamento: la versione standard offre una buona combinazione tra forza di strappo, capacità di sollevamento e un’altezza di carico di 2,6 m, mentre l’opzione estesa arriva a un’altezza di carico di 2,8 m, per impilare e caricare più agevolmente.

Entrambe le versioni sono progettate in modo che e sollecitazioni vengono dissipate lungo tutto il telaio, ed entrambi i bracci forniscono un sollevamento di tipo parallelo, ideale per la movimentazione con forche per pallet e per ridurre al minimo la fuoriuscita di materiali sfusi da una benna.

Quattro diversi attacchi rapidi con bloccaggio idraulico del perno operabile dal sedile del conducente consentono alle aziende agricole di utilizzare molte attrezzature, nuove o già in loro possesso.

È possibile scegliere tra tre opzioni di configurazione per l’operatore: la cabina con tettuccio fisso con parabrezza anteriore e posteriore permette di avere un accesso più facile, ed è indicata per gli operatori che devono salire e scendere frequentemente dalla macchina; la cabina completamente vetrata offre il massimo comfort in qualsiasi condizione meteorologica e completa protezione, con unità di riscaldamento/disappannamento e tergi parabrezza anteriore e posteriore. L’altezza complessiva in queste due prime opzioni è di 2,20 m; per accedere a edifici con porte basse, o lavorare in spazi con soffitti bassi, infine, è disponibile la versione con l’esclusivo tettuccio pieghevole FOPS/ROPS di JCB, che può essere abbassato in soli 40 secondi e ridotto a soli 1,84 m, fornendo comunque riparo dalla pioggia in posizione sollevata grazie ai pannelli di vetro presenti nella parte superiore del telaio.

Per eseguire i controlli di routine e la manutenzione ordinaria, il cofano monopezzo della pala JCB 403 Plus si apre all’indietro e consente un facile accesso a entrambi i lati del vano motore, dove sono alloggiati il filtro dell’aria, la batteria, i serbatoi e l’impianto elettrico.

Insieme al radiatore del liquido di raffreddamento del motore, questi componenti sono tutti protetti da un contrappeso in fusione progettato per adattarsi alle macchine più grandi della gamma di pale gommate JCB.

Una nuova opzione di traino è disponibile con forcella e attacchi sferici da 50 mm, entrambi con una capacità di 750 kg, mentre le opzioni di pneumatici includono modelli stretti che mantengono la larghezza complessiva al minimo fornendo comunque una migliore trazione (opzioni disponibili in alcuni Paesi).