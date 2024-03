DESENZANO DEL GARDA (BS) – Il Consorzio Tutela Grana Padano, costituito nel 1954, ha lo scopo di garantire il rispetto della ricetta tradizionale del formaggio Grana Padano DOP e la sua alta qualità, riconoscibile e ritrovabile in ogni singola forma prodotta.

Per questo il Consorzio svolge attività di tutela e promozione di tutto ciò che riguarda Grana Padano DOP sul territorio nazionale ed estero, anche tramite alcuni specifici servizi offerti a supporto delle attività dei consorziati. Inoltre, svolge funzioni di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prodotto, a tutela del corretto uso della denominazione del marchio Grana Padano DOP. Nell’ambito delle proprie funzioni, il Consorzio si occupa anche di valorizzare Grana Padano DOP attraverso numerose iniziative ed eventi, diffondendo informazioni corrette e creando occasioni per conoscere le caratteristiche.

Il Consorzio di Tutela ha sede a San Martino della Battaglia, località nel territorio di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia; si trova quindi nel cuore della zona di produzione del formaggio Grana Padano, che si estende in 5 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. La produzione effettiva è oggi concentrata in 13 province.

Il Consorzio riunisce produttori e stagionatori ed annovera anche porzionatori autorizzati e preconfezionatori. Tutti con l’importante compito di garantire il rispetto della ricetta tradizionale di Grana Padano, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Produzione e necessario a preservare qualità, gusto e proprietà nutrizionali in ogni forma.

