Generatore per attacco a tre punti del trattore. La soluzione di Energy per garantire la continuità elettrica nelle aziende agricole

MONTEBELLO VICENTINO (VI) – Nel contesto dell’agricoltura moderna, l’affidabilità e la continuità della fornitura elettrica sono diventate indispensabili.

La crescente automazione dei processi agricoli, dall’irrigazione alla mungitura automatizzata, richiede una costante disponibilità di energia elettrica. Interruzioni, anche brevi, possono avere conseguenze significative sulla produttività e sulla salute degli animali, evidenziando la necessità di soluzioni che garantiscano di non trovarsi impreparati in caso di interruzione di corrente da parte del fornitore di energia.

La dipendenza dall’elettricità non si limita alle operazioni di campo; si estende alla conservazione dei raccolti, alla ventilazione degli ambienti, al funzionamento degli impianti di refrigerazione. In questo scenario, un’interruzione della fornitura elettrica non solo compromette le operazioni immediate ma può anche causare perdite economiche ingenti a causa del deperimento dei prodotti conservati. Non per ultimo, risulta di fondamentale importanza anche la continuità di fornitura per le abitazioni private degli agricoltori e del proprio personale.

La soluzione a questa problematica richiede però spesso l’implementazione di Gruppi Elettrogeni tradizionali alimentati a gasolio, che a volte possono rappresentare un investimento importante e poco sostenibile, soprattutto per aziende agricole di taglia media e piccola.

La soluzione ideale a questo problema è rappresentata da un sistema di generazione di corrente tanto semplice quanto efficace, il gruppo elettrogeno per attacco a tre punti del trattore, che offre molteplici vantaggi operativi.

Il primo e più evidente vantaggio risiede nella mobilità. A differenza dei gruppi fissi, i generatori per attacco trattore possono essere facilmente trasportati ovunque all’interno dell’azienda agricola. Questo significa poter disporre di energia elettrica ovunque sia necessario. Che si tratti di sopperire ad una mancanza di fornitura elettrica, di alimentare attrezzature o fornire illuminazione in campi lontani, i generatori per attacco trattore assicurano una soluzione pratica ed efficiente.

Essi sono inoltre progettati per ottimizzare il consumo di carburante, riducendo così i costi operativi. Utilizzando il motore del trattore, sfruttano infatti una fonte di potenza meccanica già disponibile, evitando la necessità di motori dedicati che richiederebbero lo stoccaggio di ulteriore carburante ed ulteriori costi di manutenzione. Questa sinergia tra trattore e generatore non solo semplifica le operazioni ma garantisce anche un impiego energetico più efficiente.

In aree rurali o in situazioni di emergenza, dove l’accesso alla rete elettrica può essere limitato o inaffidabile, avere un generatore per attacco trattore significa garantirsi un’autonomia energetica. Questo riduce la dipendenza dal fornitore di rete fissa, assicurando la continuità delle operazioni agricole anche in caso di blackout o guasti alla rete principale.

L’utilizzo di un generatore per attacco trattore incrementa inoltre la resilienza e la produttività dell’azienda agricola. In condizioni climatiche avverse o in situazioni di crisi energetica, la capacità di generare autonomamente energia può fare la differenza nella protezione dei raccolti e nella continuità del lavoro. Questo si traduce non solo in una maggiore sicurezza ma anche in un aumento della produttività, grazie alla riduzione dei tempi di inattività e alla maggiore efficienza nelle operazioni quotidiane.

È inoltre doveroso porre un accento sulla questione della sicurezza per la propria abitazione e per i locali dedicati alle maestranze. La disponibilità di un generatore per attacco trattore garantisce una fonte di corrente elettrica non solo per le necessità aziendali, ma rappresenta anche una sicurezza per l’abitazione privata dell’agricoltore e delle proprie maestranze, assicurando la continuità di tutti i servizi fondamentali come illuminazione e riscaldamento.

Energy S.r.l., con la propria gamma Agripower, mette a disposizione una vasta gamma di generatori per attacco trattore, con potenze disponibili reali dai 10 ai 130 kW, in grado di soddisfare ogni esigenza energetica. Il generatore può essere agevolmente collegato all’attacco a tre punti del trattore, ed essere azionato semplicemente tramite un cardano messo in moto dalla presa di forza del trattore. La disponibilità di diverse tipologie di quadri elettrici assicura la possibilità di alimentare ogni tipologia di utenza, con tutte le dovute protezioni contro sovra corrente e corto circuito, sia che si tratti di azienda agricola che di abitazione privata, fornendo una tensione in uscita stabilizzata e regolata elettronicamente e quindi idonea anche per alimentare carichi elettronici sensibili.

I generatori della gamma Agripower sono realizzati interamente negli stabilimenti di Montebello Vicentino (VI), dove Energy provvede a progettare, assemblare e testare ogni singolo generatore prodotto, offrendo ai propri clienti, nonostante il prezzo altamente competitivo, una garanzia estesa di 3 anni.

