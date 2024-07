A San Casciano dei Bagni (Si) torna la Festa del Vino e del Buglione, dal 26 al 28 luglio

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) – Giunge alla 39° edizione la “Festa del Vino e del Buglione” che si tiene a Palazzone, frazione di San Casciano dei Bagni, l’ultimo weekend del mese di luglio. L’appuntamento quest’anno è da venerdì 26 a domenica 28 luglio, con A San Casciano dei Bagni (Si) torna la Festa del Vino e del Buglione, dal 26 al 28 lugliotante occasioni di divertimento e socialità, all’insegna del buon vino e dei prodotti tipici del territorio.

Le tre sere della festa, che parte dalle ore 18:00 e si prolunga fino a tarda sera, si snodano tra lo spazio ristorante e la Piazzetta del Pozzo, dove si trovano l’enoteca (che quest’anno è stata rinnovata, con maggiore attenzione ai dettagli e qualche piccola sorpresa) e l’intrattenimento musicale (venerdì 26 con Mind the Gap e sabato 27 con Half Star Project), fino a Piazza Pertini, dove viene allestita una pista da ballo per le serate danzanti a partire dalle ore 21:30.

Durante la festa, oltre a degustare nelle enoteche le eccellenti produzioni vitivinicole del territorio, sarà possibile cenare negli stand gastronomici per apprezzare la cucina locale, ad esempio le tagliatelle al vino, fatte rigorosamente a mano dalle donne del paese. Piatto forte della cucina sarà inoltre il tradizionale “Buglione di Palazzone”, un piatto a base di carne proveniente dalla civiltà contadina del passato. Il buglione è una parola dialettale che significa “mescolanza confusa” e deriva dal fatto che nella cucina contadina di umili origini, nulla veniva sprecato: nella pentola veniva messa la carne di maiale, pollo, cacciagione oppure agnello, e si faceva bollire assieme al pomodoro. Il piatto veniva mangiato assieme al “bico”, una focaccia tipica realizzata con acqua, farina e un pizzico di sale, che nei tempi antichi veniva cotta sotto la cenere del camino.

L’associazione Nuova Pro Pal, che organizza la festa con il supporto del Comune di San Casciano dei Bagni, ha arricchito l’evento con tante iniziative collaterali, tra cui segnaliamo la sfilata e concerto della Fanfara dei bersaglieri di Torre Alfina (VT), che si terrà domenica 28 luglio alle ore 18:30.

Inoltre anche per quest’anno torna l’appuntamento con il concorso fotografico, che mette in palio premi per un valore complessivo di 700 euro. Il tema del concorso di quest’anno è “Le strade della nostra storia” e si concentra sul valore storico delle strade del paese, che si dipanano tra i palazzi dei nostri borghi o attraverso campi, boschi e colline; che siano asfaltate o piccoli sentieri, seguono i nostri passi come metafore delle nostre vite. Per informazioni sul concorso fotografico è possibile contattare i numeri telefonici 3391824945 oppure 3664878189.

“Ringrazio l’Associazione Nuova Pro Pal a nome di tutta l’amministrazione comunale – è il commento di Agnese Carletti, Sindaca di San Casciano dei Bagni – per l’impegno profuso anche quest’anno nella realizzazione di questa importante manifestazione, che coniuga la degustazione dei prodotti tipici locali alla valorizzazione degli elementi culturali dei nosri paesi, mantenendo vive le tradizioni del passato e permettendo a tutti gli abitanti e ai tanti ospiti di vivere un weekend di festa e serenità.”

“Grazie a tutti i volontari e a tutte le volontarie che ogni anno lavorano per realizzare questa manifestazione importante per Palazzone e per il territorio” è invece il commento di Donatella Rossi, Presidente dell’associazione Nuova Pro Pal.

