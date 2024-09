Nel Collio è festa per la vendemmia: tanti gli eventi nel ricco cartellone

CORMONS (GO) – Iniziata in anticipo rispetto al 2023, la vendemmia è in linea con la media delle annate. Per il momento si prospetta un’annata leggermente meno produttiva della precedente ma con uve molto sane e di ottima qualità.

“Da un confronto con i produttori – afferma il Presidente David Buzzinelli – “si evince che, in linea di massima, tutte le aziende stanno iniziando la vendemmia in questo periodo con il consueto grande impegno. Fortunatamente ci aspettiamo grandi risultati dal punto di vista qualitativo per un’annata che ci aspettiamo tra le migliori che si possano ricordare”. “L’esperienza unita alla conoscenza del nostro terroir” – continua Buzzinelli – “porterà anche quest’anno un grande risultato. I produttori del Collio conoscono i propri terreni e le proprie vigne. Hanno saputo gestire le condizioni meteorologiche complesse di questa annata come la mancanza di acqua nei mesi più caldi di questa estate) per arrivare ad oggi con uve in ottima salute”.

Continua da parte del Consorzio Collio, il percorso di promozione e valorizzazione della denominazione e del territorio, con un fitto programma di attività che si protrarrà per tutto l’autunno ed andrà a chiudere il 2024 e i festeggiamenti per il 60° Anniversario.

– 07 settembre -The Queen of Taste 2024 La Regina del Gusto a Cortina D’Ampezzo, cena itinerante ideata e organizzata dallo Chef Team Cortina. Consorzio Collio, partner per il terzo anno consecutivo sarà presente con dieci aziende, in quattro fra i locali più esclusivi e suggestivi di Cortina: Baita Fraina, Chalet Tofane, Ristorante Al Camin, Ristorante Lago Scin. I Produttori, presenti personalmente, quali ambasciatori dei loro vini e del territorio del Collio, offriranno in degustazione una selezione di Collio DOC Ribolla Gialla, Collio DOC Pinot Grigio, Collio DOC Friulano, Collio DOC Sauvignon, Collio Bianco DOC.

– 16-18 settembre – Incoming di un gruppo di TOP sommelier stranieri organizzato in collaborazione con Eros Teboni, Sommelier Campione del Mondo nel 2018 e Gastro Experience di Joseph Mounayer. Con L’obiettivo di offrire una panoramica completa della produzione della Denominazione aprendo nuove opportunità di mercato per le aziende, il Consorzio Collio coinvolgerà i quindici ospiti, Sommelier e Wine Professionals provenienti da Austria, Germania, Svizzera e Svezia in due degustazioni tematiche con oltre novanta vini, oltre ad esperienze in cantina e cene alla presenza dei Produttori.

– 26 settembre – “Collio meets” New York”, evento dedicato alla promozione e valorizzazione del Collio negli USA. Una prima tappa per sensibilizzare il mercato e la stampa statunitensi con una masterclass ed un walk around tasting, che avranno luogo al CorkBuzz in Union Square con la partecipazione di 32 aziende e 32 vini.

Focus della masterclass: Collio DOC Ribolla Gialla, Collio DOC Pinot Bianco, Collio DOC Pinot Grigio, Collio DOC Friulano, Collio DOC Sauvignon, Collio Bianco DOC più un vino di vecchia annata ed un vino rosso.

Focus del Walk around tasting: Collio DOC Ribolla Gialla, Collio DOC Pinot Bianco, Collio DOC Pinot Grigio, Collio DOC Friulano, Collio DOC Sauvignon, Collio Bianco DOC.

– 6-7 ottobre – Stage Vinarius. Vinarius torna in Collio dopo diversi anni per un viaggio formativo rivolto ad una decina di Enoteche di tutta Italia, facenti parte dell’associazione Vinarius. Per l’occasione saranno organizzate 2 masterclass e alcune visite in azienda.

– 24 ottobre – Collio Day. Torna anche questo autunno l’appuntamento organizzato in collaborazione con AIS. Dodici città ed altrettante delegazioni che per una giornata si concentreranno sui vini e le peculiarità del Collio.

“La prima parte del 2024 è stata un fermento di attività dedicate, come di consueto, a promuovere la nostra splendida denominazione, con un doveroso occhio di riguardo all’importante 60° anniversario del Consorzio” – afferma Lavinia Zamaro, Direttrice del Consorzio – “Anniversario che vedrà il momento conclusivo dei festeggiamenti con un evento dedicato ai veri protagonisti della Denominazione, i Produttori, in programma il 23 novembre”.

“Siamo orgogliosi della strada percorsa e dei riscontri che stiamo ricevendo – conclude Zamaro –“risultati che ci spronano ad affrontare con entusiasmo la seconda parte dell’anno, dedicata in modo particolare all’estero, lavorando per il luminoso futuro che ci attende”.

