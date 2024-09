UmbriaWine, dal 13 al 15 settembre a Perugia seconda edizione per il festival del vino umbro

PERUGIA – Un totale di 51 cantine presenti, vini pregiati, degustazioni guidate e conferenze con esperti di settore, street food, incontri interattivi, musica dal vivo e dj set, oltre a tanto intrattenimento e altre attività a tema. UmbriaWine, il festival dedicato alle eccellenze vitivinicole che affondano le radici nella tradizione e cultura umbra è arrivato carico di novità alla seconda edizione.

Nel cuore di Perugia dal 13 al 15 settembre, con l’atmosfera suggestiva del centro storico, si potrà vivere un’esperienza unica tra vino, sapori, cultura, arte e musica. Il capoluogo umbro diventa così la meta perfetta per il mese settembre, per un viaggio sensoriale nel cuore dell’Umbria dove storia, cultura e vino si fondono magistralmente.

Un evento reso possibile anche grazie al supporto logistico delle istituzioni e il coinvolgimento della città, dei commercianti, dei partner privati e con al centro la promozione delle cantine umbre e dei loro vini.

“Abbiamo voluto far crescere passo dopo passo l’evento per questa seconda edizione – affermano dall’associazione Open Mind che organizza il festival – con cantine, spazi, iniziative e collaborazioni in più rispetto allo scorso anno. L’obiettivo è quello di renderlo sempre più attrattivo e per un pubblico variegato, dagli esperti del settore alle famiglie fino ai turisti”.

L’aumento delle adesioni delle cantine (ben 18 in più dell’edizione 2023) ha portato il festival dedicato al vino umbro ad ampliare l’area occupata dagli stand espositivi. La kermesse del vino regionale, infatti, dal 13 al 15 settembre animerà il centro storico di Perugia in Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza della Repubblica, come l’anno scorso, ma anche in Piazza Matteotti, la grande novità del 2024.

Ma non è solo questa la novità del 2024. Per l’aspetto divulgativo ed educativo della manifestazione, che punta a far conoscere meglio i vini umbri agli appassionati locali ma anche a creare occasioni di incontro, conoscenza e assaggio fra le cantine e gli operatori del settore regionali come ristoratori, proprietari di wine bar, enotecari ecc…, è importantissima la collaborazione con Umbria Top Wines, cooperativa specializzata nel sostegno al comparto vitivinicolo regionale attraverso la promozione locale, nazionale e internazionale.

Il progetto, sostenuto dai contributi regionali CSR, punta a promuovere e far conoscere meglio i vitigni autoctoni umbri e le loro relative denominazioni di qualità: Sangiovese, Grechetto, Sagrantino, Trebbiano Spoletino, Cornetta, Ciliegiolo, Gamay del Trasimeno (Grenache) e tutte le loro declinazioni di qualità territoriali in Doc, IGT, DOCG. Ogni giorno dalle 17 alle 19 (fino a esaurimento disponibilità) si potrà ritirare presso una postazione dedicata due token degustazione omaggio da utilizzare per degustare un vino bianco e uno rosso presso gli stand delle 35 aziende socie di Umbria Top partecipanti a UmbriaWine, individuate da un totem identificativo.

Ad accompagnare il visitatore in questo percorso virtuale alla scoperta dei territori del vino umbro con le loro uve e denominazioni sarà uno strumento virtuale scaricabile dall’apposito QR code o consultabile sui tre totem digitali posizionati lungo il percorso delle aziende, una sorta di guida virtuale da tenere con sé anche per ulteriori successivi approfondimenti.

“Siamo molto soddisfatti della partnership con UmbriaWines – commenta Massimo Sepiacci, presidente di UmbriaTop – che punta in particolare alla valorizzazione dei vitigni autoctoni della nostra regione, il cuore verde d’Italia. Come associazione, prendiamo parte a diversi eventi nazionali e internazionali ma è partendo dal nostro territorio che promuoviamo e raccontiamo i vini locali, espressione del legame indissolubile e unico fra la varietà d’uva e il suo territorio”.

Per questa seconda edizione, oltre agli stand posizionati lungo le iconiche zone del centro storico del capoluogo umbro, ci saranno anche le degustazioni private, dedicate agli esperti del settore, agli amanti del vino e ai tanti partecipanti della manifestazione desiderosi di vivere un’esperienza unica.

Le location scelte, in linea con la filosofia di creare una simbiosi con le attività del centro storico, sono di prim’ordine e rappresentano le prime strutture dell’Hospitality perugina. Si comincia con la Terrazza Collins’ presso l’Hotel Brufani, per poi proseguire con la Locanda della Posta, Hotel La Rosetta ed infine la magnifica terrazza del Priori Secret Garden.

A condurre le degustazioni saranno i migliori esperti regionali del settore vitivinicolo: Antonio Boco (“Montefalco Terra per il Vino” e “Vino mosso”), Jacopo Cossater e Alberto Palliotti (“Autoctoni d’Umbria”), Anna Chiara Baiocchi dell’Associazione Italiana Sommelier AIS Umbria (“Racconti di un’Uva – Il Gamay del Trasimeno”), Francesca Granelli per Le Donne del Vino Umbria (“Effetto Rosè”).

Le degustazioni sono a numero limitato, per un massimo di 30 posti ciascuna (20 per la Locanda della Posta) ed i relativi ticket sono disponibili sulla piattaforma di Ticket SMS (salvo esaurimento posti).

Non solo vini e degustazioni, ma anche buon cibo per fare aperitivo o cenare tra le vie del corso e le piazze principali di Perugia per vivere un’esperienza enogastronomica indimenticabile. Sono 6 in totale i foodtruck regionali, anch’essi rigorosamente provenienti dall’Umbria: Passatempo BBQ, Rosso di Sera a Zonzo, Umbria Farm Experience, Ebè, La Pecora Nera – Polpette & Co, Il Pollastro.

Anche l’offerta musicale verrà ampliata, grazie alla presenza di ben 3 music stage (Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza Matteotti) operativi tutti i giorni dal pomeriggio fino a tarda sera, con oltre 30 artisti (live sessione e djs) che si alterneranno nelle giornate dell’evento. Venerdì 13 settembre si inizierà alle ore 17.00 mentre nei giorni 14 e 15 Settembre la musica partirà alle ore 16.00 fino a chiusura.

Anche arte e vino si incontreranno. La Galleria Nazionale dell’Umbria propone un biglietto di ingresso a € 5,00 a tutti coloro che, muniti di attestato di partecipazione, tra una degustazione e l’altra, tra il 13 e il 15 settembre, vogliano visitare il museo, con le sue collezioni e con la straordinaria esposizione dedicata alle “Tre età” di Klimt.

Ma non finisce qua. Grazie alla collaborazione con Fondazione Perugia, durante le giornate di UmbriaWine visite guidate sono previste anche a Palazzo Baldeschi e Palazzo Lippi. Si potrà accedere alle mostre “Natura Utopia, l’arte tra ecologia, riuso e futuro” e “Rigenera/Renew, non sono solo un rifiuto” con un unico biglietto a soli 7 euro. Le visite guidate cominciano ogni giorno alle 19:00. Presentando il calice ufficiale UmbriaWine, si potrà avere una riduzione per la visita a Palazzo Baldeschi, dove il biglietto agevolato costerà solo 4€. Per info e prenotazioni: 0755734760.

In programma con “Perugia – La città del vino” anche una visita guidata che racconterà la storia millenaria della città che si interseca con quella del nettare degli dei. Venerdì 13 settembre alle ore 17:00, per circa un’ora (costo € 12, gratuito fino a 12 anni), un tour inedito studiato appositamente da Gran Tour Perugia per Umbria Wine. Per info e prenotazioni: 3713116801. Per accedere al tour servirà presentare il kit UmbriaWine.

Infine, per accogliere i turisti, dopo i tanti accorsi lo scorso anno alla manifestazione, da quest’anno grazie alla partnership con UmbriaSI sarà possibile far ampliare l’esperienza della visita in Umbria con dei ticket combinati che comprendono: pernottamento e ticket dell’evento o ticket dell’evento e attività a scelta del catalogo di UmbriaSI.

Queste le 51 cantine presenti alla seconda edizione del festival: Berioli, Terre de la custodia, MonteVibiano, Semonte, Villa Bucher, Agricola Purgatorio, Terre Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, Le Cimate, Tiberi, Baroni Campanino, Napolini, Daniele Rossi, Briziarelli, Vetunna, Tudernum, Famiglia Cotarella, Benedetti e Grigi, Pucciarella, Agricola Casaioli, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Castello di Solfagnano, I vini di Giovanni, Roccafiore, Tenute Baldo, Chiorri, Adanti, Cesarini Sartori, i Cangianti, Vineria del Carmine, il Cantico di San Francesco, Todini, Tenute Lunelli, Carini, Antonelli, Di Filippo, Pardi, Pomario, Maravalle, Tre Cancelli, Placidi, Fattoria di Monticello, Casali del Toppello, Baldassarri, Le Thadee, Scacciadiavoli, Tenute Fanini.

UmbriaWine è organizzato dall’associazione Open Mind con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Camera di Commercio dell’Umbria.

Il biglietto per UmbriaWine, acquistabile al costo di 15 euro sia in loco che in prevendita (tramite i canali digitali), comprende 5 token degustazioni, il calice della manifestazione ed il portacalice ufficiale dell’evento. I biglietti sono disponibili sul sito internet dell’evento (www.umbriawine.it) grazie alla collaborazione con il portale Ticket SMS.

Gli studenti universitari, presentando il badge della propria facoltà, avranno diritto ad uno sconto sull’acquisto del kit UmbriaWine.

L’evento è anche in partnership con: Essential Ark, Bartoccini, Banco Desio, Marcantonini, HandMade, Trentini, Edilizia 2000, AGI ingegneria, Otticadiecidecimi, Euronics, Vitiskills, Marfuga, Pegaso 2000, ProLife, Coni store, Bandito store, Vermobil, Finnint, Confagricoltura, Cratia SRL, Power Energia, Social Bag e Iktome.

