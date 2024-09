Grappa. Bonollo, fatturato in crescita e per i 25 anni della collezione Of Amarone barrique si rifà il look

MILANO – “Quando è nata Of Amarone barrique, venticinque anni fa, abbiamo rotto gli schemi di un settore tradizionalmente fermo.

Fino ad allora la grappa era considerata un prodotto povero, privo di aromi e non elegante. Con il nostro lavoro siamo riusciti a sdoganarla dal concetto di inferiorità promuovendo un modello di consumo che valorizza l’aspetto edonistico”.

Un modello che per Elvio Bonollo, quarta generazione (con il fratello Filippo e i cugini Luigi e Giorgio) alla guida dell’attività, sarà “sempre più centrale per il futuro”. E per celebrare questo primo quarto di secolo, l’azienda nata nel 1908 a Mestrino, in provincia di Padova, ha lanciato il nuovo design e un nuovo motto – Taste OF Beauty – “che riflette l’evoluzione dell’esperienza multisensoriale di OF”.

Protagonista del restyling – un lavoro lungo tre anni realizzato in collaborazione con Robilant Associati – è l’intera collezione OF.

C’è un nuovo decanter “dalle linee morbide ma decise, che custodisce l’eleganza e la ricchezza sensoriale di ogni prodotto”. E un codice cromatico personalizzato legato all’essenza dello specifico distillato: “Il ramato delicato per OF Amarone Barrique, l’arancione per OF Dorange che richiama la solarità siciliana e l’arancia che ne esalta la ricetta, il verde per celebrare le note fresche e balsamiche di OF Amaro”.

Ancora Bonollo: “L’obiettivo è comunicare il concetto di bellezza associandolo all’esperienza multisensoriale di puro piacere offerta da Of, un distillato da godere attraverso tutti i sensi, ma anche alla capacità tutta italiana di realizzare capolavori invidiati nel mondo, per semplicità e originalità al tempo stesso”.

Per fare grappa “non serve consumare suolo perché noi utilizziamo tutto quello che non viene usato per fare il vino ma Of nasce soprattutto da un lavoro di ricerca e innovazione”. La base di partenza sono le vinacce di Amarore della Valpolicella e poi c’è l’invecchiamento in barrique di rovere francese. Ma è grazie al Sistema Unico Bonollo (Sub) – “una metodologia produttiva integrata che presiede e ottimizza in maniera flessibile tutte le fasi di realizzazione del prodotto, per garantirne una qualità elevata e costante” – che Of sbarca nel mondo dei grandi distillati internazionali fino ad entrare nel 2018 nella Top 100 Spirits stilata da Wine Enthusiast e a conquistare un crescente pubblico femminile.

Il mondo Of è la punta di diamante di un’azienda che continua a crescere investendo nell’innovazione e nell’economia circolare – dalla produzione di energie rinnovabili, grazie al recupero del biogas generato dai residui di distillazione e lavorazione delle vinacce nell’impianto di Conselve alla costruzione di un innovativo magazzino automatico al servizio della logistica – permettendo alla Bonollo 1908 di chiudere il bilancio 2023 con un fatturato in crescita a 80 milioni, il 20% realizzato sui mercati esteri. E tra gli investimenti previsti c’è anche l’allestimento di spazi dedicati all’accoglienza “per far vivere in diretta l’esperienza sensoriale di Of”.

