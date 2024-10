Nasce Vitalfood e si propone leader nel settore dei canditi e soluzioni di frutta

MILANO – Competenza, servizio al cliente e oltre 70 anni di esperienza nei canali industriale e artigianale: si fonda su questi tratti distintivi il legame tra Italcanditi, azienda leader nella produzione di soluzioni a base frutta e creme, preparati per yogurt e gelati, canditi, semi-canditi e marron glacé, e CSM Ingredients, attore globale nella ricerca, nell’innovazione e nella produzione di ingredienti alimentari. Una condivisione di valori e di storia che ha portato le due aziende a voler valorizzare ulteriormente le proprie competenze creando Vitalfood, una nuova realtà che si presenta al mercato come partner affidabile per le aziende dei settori Bakery e Fine Pastry, Dairy e Non-Dairy, Gelato e Ice-Cream per quanto concerne la fornitura di preparazioni a base frutta, le creme idrate e i canditi.

Il nuovo Brand – che prende il nome dal brand Vitalfood di Italcanditi e ne valorizza ulteriormente l’eredità internazionale – si contraddistingue per l’ampiezza delle soluzioni offerte, la molteplicità di competenze e la copertura geografica capillare data dalla posizione strategica dei due impianti di Pedrengo (Italia) e di Goes (Paesi Bassi). Con circa 100 dipendenti e una superficie pari a 21.000 metri quadri, il sito produttivo di Goes ha una storia che risale al 1950 e ha sviluppato nei decenni una forte e consolidata esperienza nella realizzazione di soluzioni a base frutta e preparati per l’industria dairy e non dairy. Lo stabilimento di Pedrengo nasce invece nel 1960 e può contare circa 400 dipendenti e oltre 80.000 metri quadri di stabilimento produttivo, con una riconosciuta leadership nelle preparazioni a base frutta, nelle creme idrate e nei canditi e semi-canditi.

Grazie all’unione dei due stabilimenti produttivi, Vitalfood potrà quindi contare su una capacità produttiva complessiva pari a 150KT/anno, 500 dipendenti, 101.000 metri quadrati di superficie complessiva e un portafoglio di oltre 3.000 ricette.

La nascita di Vitalfood comporta anche e soprattutto importanti benefici per clienti e partner. Le industrie e gli artigiani potranno contare su una presenza ancora più internazionale, su una capacità di fornitura più ampia, sull’agilità della struttura e sulle sinergie produttive, senza dimenticare, ovviamente, l’ampiezza del portafoglio di soluzioni offerte. La gamma di prodotti Vitalfood, infatti, comprenderà preparazioni a base di frutta, frutta candita e semi candita, marron glacé, creme idrate, glasse, mirroir e salse savory, oltre a soluzioni personalizzate sulla base di specifiche richieste dei clienti nonché varianti allineate ai principali trend di mercato, quali: il proteico, il vegano, lo sugar-free e molto altro ancora.

