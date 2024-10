Macchine agricole: Bologna laboratorio dell’innovazione

BOLOGNA – Si è svolta questo pomeriggio la premiazione del concorso delle Novità Tecniche per i modelli inediti di elevato contenuto tecnologico.

Assegnati complessivamente 68 riconoscimenti: 20 come “Novità Tecnica” propriamente detta, 48 come “Segnalazione”.

L’evento è una preview della 46ma edizione di EIMA International, in calendario a Bologna dal 6 al 10 novembre prossimo. L’innovazione al centro della kermesse bolognese.

Preview d’eccezione per la 46ma edizione di EIMA International, la grande rassegna della meccanica agricola, in calendario a Bologna dal 6 al 10 novembre prossimo. Questo pomeriggio, nella suggestiva cornice di Palazzo Re Enzo, si è svolta la premiazione del Concorso delle Novità Tecniche, prestigioso riconoscimento assegnato da una giuria internazionale di esperti a quei modelli che presentano soluzioni inedite di elevato contenuto tecnologico e che saranno esposti nell’area del Quadriportico del quartiere fieristico bolognese per tutta la durata della kermesse. Complessivamente sono state premiate 68 soluzioni innovative – 20 come “Novità Tecnica” assoluta e 48 come “Segnalazione” – in rappresentanza di ogni segmento della vasta gamma merceologica presente ad EIMA International, dalle trattrici alle macchine operatrici, dalle attrezzature alla componentistica sino all’elettronica specializzata. La cerimonia di premiazione, che si è svolta dinnanzi ai rappresentanti della stampa nazionale e internazionale, presenti e collegati in streaming, ha visto la presentazione di tutte le Novità e le Segnalazioni e la consegna dei riconoscimenti direttamente ai delegati delle case costruttrici.

L’evento di preview è stato pensato per valorizzare i brand che ne sono protagonisti – hanno spiegato gli organizzatori di FederUnacoma – e per sottolineare la centralità delle tecnologie di ultima generazione nel panorama dell’agricoltura mondiale. Oggi, il settore primario è chiamato a soddisfare i fabbisogni alimentari di una popolazione in forte crescita, orientata verso consumi di maggior qualità, ed a fronteggiare la variabile climatico-ambientale che impone di preservare il più possibile le risorse naturali. Produttività, sostenibilità e qualità sono dunque le sfide che le economie agricole di tutto il mondo si troveranno ad affrontare nei prossimi anni e che possono essere vinte attraverso lo sviluppo di tecnologie ad alta innovazione. Principale artefice dell’evoluzione del settore primario è dunque l’industria agromeccanica, che vede incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo per elevare gli standard dei modelli realizzati.

L’innovazione è da sempre il tema forte di EIMA International ed è proprio per questo che la grande rassegna bolognese rappresenta il palcoscenico naturale dove operatori qualificati, buyer, delegati e tecnici di tutto il mondo possono conoscere in anteprima, nella mostra delle Novità Tecniche come negli stand degli oltre 1.700 espositori, le soluzioni più avanzate proposte dai costruttori italiani ed esteri.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it