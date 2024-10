La filiera del Grana Padano passa dagli allevamenti in alta quota. Dal Trentino Alto Adige la storia dei fratelli Passerini

Non solo la storia di un’azienda agricola, ma anche il racconto di una passione che è passata di padre in figlio a confermare che buon sangue non mente e che, grazie a solide radici, la tradizione può coesistere con l’innovazione.

Riparte da Federico Passerini e da suo fratello Leonardo la terza stagione del format “Giovani della Filiera”, quest’anno condotto dall’imprenditore agricolo e content creator Matt The Farmer e voluto dal Consorzio Grana Padano per raccontare le storie di giovani allevatori, tecnici e casari che hanno scelto di investire il proprio futuro nella produzione del Grana Padano.

Ci troviamo in Trentino Alto Adige, Federico e Leonardo Passerini rappresentano la terza generazione di allevatori alla guida dell’azienda: il nonno ha avviato l’attività, papà Paolo è riuscito nell’intento di farla espandere, i due fratelli proseguono il loro operato stando molto attenti al benessere animale e puntando sulla sostenibilità, tanto che stanno realizzando un impianto fotovoltaico di prossima inaugurazione.

L’azienda alleva circa 150 capi, di cui circa 80 sono vacche in lattazione; di queste 60 sono seguite dai robot, mentre le restanti sono ancora in sala mungitura. Tutto il latte prodotto è destinato alla produzione di Grana Padano: «Per noi è motivo di orgoglio far parte di una filiera conosciuta in tutto il mondo fornendo la materia prima di uno dei formaggi più venduti nel mondo», afferma Federico Passerini.

Particolarità dell’azienda è l’allevamento in alta quota: «In inverno gli animali stanno nelle stalle – continua Federico Passerini -, mentre in estate vanno in malga sulle alpi, dove la natura offre tutto ciò di cui hanno bisogno». Per una gestione ottimale l’azienda preferisce suddividere le vacche in piccoli gruppi ripartiti su più pascoli e, tra le altre cose, questo consente agli animali di nutrirsi meglio. Del resto una vacca da latte curata e quindi sana produce un latte migliore sotto ogni profilo, anche da quello caseario.

