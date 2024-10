Grana Padano sponsor della nona edizione di Forme. Dal 18 al 20 ottobre a Bergamo

BERGAMO – Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo è di nuovo protagonista a Bergamo in occasione della nona edizione di FORME, il progetto di rete dedicato al comparto lattiero-caseario italiano.

Presso Lalimentari (Sala Chiari) dalle 10 alle 10.45 è in programma il 19 ottobre, seconda giornata della manifestazione, una masterclass organizzata dal Consorzio dedicata ad una degustazione verticale di Grana Padano. La masterclass sarà guidata da Grazia Mercalli delegata della sezione ONAF di Bergamo e da Daniela Martinelli titolare della Cantina Martinelli – Cascina San Giovanni. In degustazione ci saranno Grana Padano Stagionato 12 mesi, 16 e Riserva Oltre 20 mesi, in abbinamento ai vini spumante Rosa Rosae e Sass de Luna.

Il Direttore Generale, Stefano Berni, ha annunciato la presenza del Consorzio a Bergamo che consolida la partnership con la Fiera e ha sottolineato la funzione di traino della DOP più consumata la mondo per la promozione dell’intero comparto lattiero-caseario. “Insieme alle altre DOP nazionali – ha detto Berni – “in occasione degli eventi bergamaschi, come il B2Chease di settembre e il prossimo Forme del 18 ottobre, celebriamo i formaggi italiani, valorizzando un patrimonio che non ha pari nel panorama internazionale.”

