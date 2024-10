Sibeg Coca-Cola e Italia Zuccheri-Coprob rinnovano l’accordo di filiera puntando alla Carbon Neutrality

CATANIA – Continua l’impegno di Sibeg Coca-Cola a sostegno delle filiere agroalimentari italiane: firmato il rinnovo dell’accordo con Italia Zuccheri-Coprob, unico produttore di zucchero 100% italiano. Una collaborazione nata nel 2021, «che ci consente di valorizzare un’eccellenza del nostro Paese e la tradizione saccarifera, all’insegna della volontà di dialogo con le filiere agricole», sottolinea Luca Busi, Ad di Sibeg Coca-Cola, azienda che dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company.

«Siamo molto felici di utilizzare anche zucchero italiano per la preparazione delle nostre bevande – continua Busi – rafforzando l’identità della nostra realtà: un’azienda familiare a km0, che interagisce costantemente con il territorio e che sta lavorando senza sosta per raggiungere l’obiettivo della “Carbon Neutrality” entro il 2030. Le filiere agroalimentari sono un patrimonio del nostro Paese e siamo orgogliosi di poter portare avanti questo legame con un mondo che ha sempre rappresentato un esempio di “saper fare” e il valore di fare sistema. Già quattro anni fa abbiamo fortemente creduto in questo progetto: per noi di Sibeg è il tassello di un percorso che ci vede attenti alla nostra comunità di riferimento, come nel caso del dialogo di lunga data con la filiera agrumicola siciliana per Fanta, ambiziosi nel porci sempre nuovi traguardi da raggiugere».

Italia Zuccheri – Coprob è una cooperativa che riunisce 7.000 aziende agricole, di cui 4.000 associate, presenti sul territorio nazionale. Grazie al loro lavoro quotidiano e all’attenzione verso pratiche sostenibili, queste aziende assicurano al Paese la produzione di una delle materie prime più preziose per il settore food & beverage: lo zucchero 100% italiano. Negli ultimi anni, Italia Zuccheri – Coprob ha dimostrato quanto sia essenziale per le imprese italiane supportare l’intera filiera e creare collaborazioni capaci di generare valore condiviso. «Con Sibeg Coca-Cola condividiamo una visione comune, basata su pilastri fondamentali come il rispetto per il territorio, l’eccellenza dei prodotti, il sostegno al Made in Italy e l’attenzione alle filiere agricole locali e alla sostenibilità. Rinnovare questa collaborazione rappresenta per noi la conferma di un legame solido e strategico – afferma il Direttore Generale di Italia Zuccheri Commerciale Alessandro Benincà – Lavoriamo insieme per costruire una rete di aziende che condividono l’obiettivo di promuovere l’italianità e supportare le imprese locali».

