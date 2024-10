Supera il 70% degli indicatori la sostenibilità del gruppo CSM Ingredients

ROMA – Il gruppo CSM Ingredients – che comprende CSM Ingredients e HIFOOD – ha pubblicato il suo terzo Bilancio di Sostenibilità, evidenziando i continui progressi e l’impegno del gruppo per quanto concerne sostenibilità, filiera responsabile ed etica commerciale.

In qualità di leader nel settore degli ingredienti alimentari, il gruppo CSM Ingredients riconosce l’importanza di allineare i propri processi di produzione e di approvvigionamento ai principi di responsabilità ambientale e sociale, obiettivo fondamentale nel suo percorso verso il diventare Net Positive.

L’impegno del gruppo si concretizza nella strategia aziendale “Thrive for Impact”, che si basa sui tre pilastri fondamentali di Persone, Pianeta e Prodotto, come spiegato da Enrica Satta, Chief Human Resources Officer e Sustainability di CSM Collective, l’Ingredient-Tech Platform di cui fa parte il gruppo CSM Ingredients. “Il 2023 è stato un anno importante per il percorso di sostenibilità del gruppo CSM Ingredients, in quanto abbiamo continuato a costruire la nostra strategia “Thrive for Impact” attraverso un approccio data-driven e una governance ancora più ampia. Abbiamo costruito una solida base per fissare i nostri obiettivi a medio e lungo termine, oltre a ridefinire le nostre priorità strategiche e la governance ESG all’interno dell’azienda. Ci siamo impegnati, in particolare, nel fornire ai nostri team strumenti, politiche e linee guida per esercitare un impatto positivo ogni giorno, restando così fedeli al nostro principio di promuovere una cultura aziendale in cui la sostenibilità è una parte fondamentale del nostro modo di lavorare.”

“La strategia “Thrive for Impact” si propone in particolare di ridurre i rifiuti, aumentare l’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, promuovere la diversità sul posto di lavoro, garantire condizioni di lavoro etiche lungo l’intera catena del valore e, soprattutto, promuovere l’innovazione sostenibile dei prodotti. Il nostro approccio unico all’innovazione e alla creazione di valore è profondamente integrato nella nostra missione”, ha spiegato Christian Sobolta, Managing Director del gruppo CSM Ingredients. “Promuoviamo un rapporto sinergico tra natura e tecnologia, tradizione e innovazione, artigianato e scienza, gusto e benessere, con l’obiettivo di creare un ecosistema interconnesso che non solo faccia progredire continuamente gli ingredienti, ma anche il modo in cui il cibo viene prodotto, consumato e gustato”.

