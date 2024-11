Interpoma 2024: il magazine IPOMA si rinnova con un’edizione interattiva e digitale

BOLZANO – Dal 21 al 23 novembre 2024 il mondo della mela si dà appuntamento a Bolzano per la tredicesima edizione di Interpoma, il salone internazionale dedicato al comparto melicolo.

Tra le novità della fiera ci sarà il nuovo numero di IPOMA, il magazine di Interpoma che, con gli interventi di numerosi esperti, approfondirà in questa terza edizione il tema centrale della fiera, ossia l’applicazione del digital lungo la filiera della mela. Pagina dopo pagina il magazine fornirà uno sguardo d’insieme del comparto economico e delle principali innovazioni che stanno cambiando i metodi di gestione del frutteto. Tra queste l’utilizzo della tecnologia nel meleto attraverso, per esempio, l’applicazione di sensori, i vantaggi dell’intelligenza artificiale sui sistemi di irrigazione e di protezione delle colture.

Non mancheranno spunti che sapranno vivacizzare il dibattito intorno alle tematiche dell’ingegneria genetica e delle possibili soluzioni che può offrire al mondo melicolo, oggi in progressivo cambiamento a causa degli effetti climatici e all’uso delle nuove tecnologie digitali che consentono progressi significativi nella gestione sostenibile dei meleti.

Coordinato dall’esperto e consulente Gerhard Dichgans, IPOMA, sarà disponibile a Interpoma a tutti i visitatori in versione cartacea – 100% carta mela – e, novità di quest’anno, in formato digitale. Questa nuova modalità offrirà ai lettori una fruizione più coinvolgente grazie alla digitalizzazione dei contenuti, arricchiti da video e audiolibri accessibili tramite codici QR, che permetteranno di connettersi a ulteriori risorse online, rendendo l’esperienza di lettura interattiva.

«IPOMA rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e innovazione: una veste grafica elegante unita a contenuti sempre più interattivi e digitali. Attraverso immagini e parole, raccontiamo la trasformazione in atto nella filiera della mela, dove tecnologia all’avanguardia e il costante impegno degli agricoltori si fondono per affrontare le sfide del futuro» dichiara Giulia Montanaro, Brand Manager di Interpoma.

Questa attenzione all’innovazione è al centro anche dell’Interpoma Award 2024, il premio organizzato da Fiera Bolzano in collaborazione con la Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e degli alimenti della Libera Università di Bolzano e patrocinato da SOI, la Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana. Sostenibilità agricola e nuove tecnologie saranno al centro dell’attenzione della giuria tecnica impegnata a selezionare i vincitori del premio: sul palco le migliori tecnologie digitali che consentono progressi significativi nella gestione sostenibile dei meleti, producendo una significativa riduzione dell’uso di agrofarmaci e fertilizzanti, nonché

un consistente ridimensionamento della “carbon footprint”, in in linea con le direttive della strategia Farm to Fork 2030.

A rendere ancora più coinvolgente il premio, debutterà il Visitors’ Choice Award, un riconoscimento assegnato dal pubblico, che durante il primo giorno di manifestazione potrà votare alcune delle tecnologie esposte nel FieraMesse H1 Eventspace. I vincitori saranno proclamati al termine della seconda giornata del Congress, venerdì 22 novembre.

Per ulteriori informazioni: www.fieramesse.com/interpoma

