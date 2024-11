EIMA. Innovazione e digitalizzazione dell’agricoltura. Gli appuntamenti di Confagricoltura

BOLOGNA – Innovazione e digitalizzazione delle filiere agroalimentari e fiscalità a supporto, meccanizzazione delle colture biologiche, resilienza ai cambiamenti climatici, politiche europee e normative a sostegno della circolarità. Questi e molti altri temi, legati alle ultime tecnologie per il settore primario, saranno al centro del programma di Confagricoltura all’EIMA, Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, a Bologna Fiere, dal 6 al 10 novembre.

La Confederazione sarà al Padiglione EIMA Extend, con uno spazio espositivo e ricettivo che proporrà soluzioni pratiche per affiancare le imprese agricole nel processo di innovazione, finalizzato a costruire un’agricoltura sempre più produttiva, competitiva e green.

Il primo giorno sarà protagonista Hubfarm, la piattaforma di Confagricoltura che si avvale dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di precisione di xFarm Technologies e Topcon Agriculture, proponendosi come un alleato strategico per una transizione digitale semplice, rapida e accessibile. “Digitalizzazione delle filiere agroalimentari” è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 6 novembre, dalle ore 9:45, che vedrà gli interventi di Fabio Isaia ed Enrico Naselli, per Hubfarm; Marco Miserocchi, per Topcon; un portavoce di XFarm Technologies per raccontare i progressi ottenuti nell’ambito del carbon farming. Registrandosi ad Hubfarm allo stand di Confagricoltura sarà possibile usufruire di un’offerta ad hoc: un anno di connessione dei macchinari della propria flotta a costo zero che include l’assicurazione di conformità con le politiche dell’agricoltura 4.0.

Giovedì 7 novembre, dalle ore 10:00, si parlerà di “Meccanizzazione del biologico”, nell’incontro a cura di Confagricoltura Bologna, che vedrà intervenire: Roberta Martelli UniMORE, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze della vita; Giovanni Campagna, Responsabile Area Agronomica e Sperimentazione I.Z. Co.Pro.B.; Luciano Bortolan, Società Agricola Bortolan s.s. – Agricoltore testimonial; Paolo Parisini, Presidente di ConfagriBio; Marco Caliceti, Vicepresidente di Confagricoltura Bologna.

Venerdì 8 novembre alle ore 11:30, sarà la volta del climate change, un fenomeno che incide fortemente sull’agricoltura, richiedendo alla scienza e alla tecnologia risposte rapide ed efficaci. Ne parlerà il Direttore Generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, nel panel organizzato da Confagricoltura Bologna: “Transizione climatica e adeguamento delle pratiche colturali”. Interverranno anche: Donato Rossi, Confagricoltura – Politiche Agromeccaniche; Aproniano Tassinari, Presidente di Uncai; Gilmo Vianello, Università di Bologna; Claudia Guidi, Presidente Anga Emilia-Romagna. A seguire, dalle ore 12:30, Nicola Caputo, Direttore Politiche fiscali e amministrazione di Confagricoltura, e Alessandro Pantano, esperto dell’area Politiche sviluppo sostenibile e innovazione della Confederazione, parleranno rispettivamente di “Fiscalità a supporto dell’innovazione” e “Incentivi alle macchine innovative”: due asset fondamentali per garantire la sostenibilità economica dell’avanzamento tecnologico. Nel pomeriggio dell’8, dalle ore 14:30, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel ruolo di presidente del COPA, si confronterà con una delegazione di parlamentari dell’UE, membri delle commissioni AGRI (agricoltura), IMCO (mercato interno) e ITRE (industria), nell’ambito del seminario “Le sfide dell’agricoltura europea”.

Infine, sabato 9 novembre, dalle ore 16:00, si parlerà di “Gestione degli effluenti zootecnici. La necessità di una vera semplificazione normativa” con Alessandro Pantano, Confagricoltura, Claudia Guidi, Presidente di Giovani di Confagricoltura – ANGA Emilia-Romagna, Darko Kavacevic, Responsabile di VERVAET Sud Europa Casella SRL.

