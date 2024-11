Precisione in campo. La nuova app di Agricolus per la gestione dell’azienda agricola

BOLOGNA – Una nuova App per supportare il lavoro in campo per un’agricoltura di precisione e la gestione completa dell’azienda agricola. E’ quanto presentato ad Eima International a Bologna da Agricolus.

Un’applicazione che consente di monitorare gli appezzamenti, ottimizzare l’impiego degli input e organizzare al meglio le attività in campo. L’App di Agricolus è l’unica a cambiare colore a seconda della stagione. E’ possibile inoltre scegliere fra tre diversi temi in base alle esigenze e all’ambiente in cui l’operatore si trova: chiaro, scuro, in campo per garantire sempre ottima leggibilità.

L’App è disponibile su Google Play e Apple Store

Ne ha parlato ai nostri microfoni Lorenzo Cassinelli, responsabile vendite Italia Agricolus.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it