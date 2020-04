BioBob, i formulati biologici per gli amanti del giardinaggio e dell’orto

Due kit contenenti formulati biologici di alto valore per la cura del giardino e dell’orto. BioBob è la nuova linea per l’hobbistica realizzata e lanciata da Bioagrotech srl.

BioBob Orto è il kit dedicato alla cura delle piante da orto e alberi da frutto e contiene 4 formulati biologici: Start per supportare la pianta nella fase di semina e trapianto, Grow per fornire i microelementi e i batteri agronomicamente utili per la crescita, Bloom per favorire l’impollinazione e stimolare la fase metabolica e, infine, Fruits per garantire l’omogeneità dei frutti. A questi si aggiungono anche alcune ecodosi di Zeolite Cubana Bioagrotech, polvere di roccia di origine vulcanica che aiuta a combattere parassiti tra cui tripide, cocciniglia, afidi, depressaria, nonché alcune muffe e patologie tra cui botrite, oidio, marciumi e monilia. Anche BioBob Flora si avvale di Start, Grow, Bloom e Zeolite Cubana Bioagrotech, ma essi sono impiegati in tempi e maniere differenti rispetto al primo kit. Biaoagrotech, l’azienda di San Marino specializzata nello studio e nella commercializzazione di fertilizzanti e substrati organici per l’agricoltura biologica, ha deciso di soddisfare, con questa soluzione, le esigenze di tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno scoperto e riscoperto la passione per la cura del giardino e dell’orto, attività di cui ora non possono più fare a meno.