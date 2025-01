SPOLETO (PG) – Il 20 e 21 gennaio 2025 l’Umbria torna a raccontare il suo olio extravergine di oliva DOP con la quarta edizione dell’Anteprima dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, la presentazione dell’annata olearia 2024/2025, rivolta a giornalisti, chef, appassionati e operatori di settore.

Novità di questa edizione dell’evento, organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria ed il sostegno del Comune di Spoleto, sarà la presentazione in anteprima delle proposte di oleoturismo esperienziale “Evo&Art Experience”, tour incentrati sulla conoscenza dell’antica e affascinante cultura dell’Olio e.v.o., del paesaggio e dell’arte nelle sottozone della Dop Umbria, che saranno poi proposti al pubblico, nel cartellone dei 5 fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria 2025 in programma dal 18 ottobre al 16 novembre 2025 ( https://www.frantoiaperti.net/ ).

“L’Umbria, con le sue colline armoniche e i suoi uliveti millenari, ci racconta una storia di passione, dedizione e amore per la terra – racconta Paolo Morbidoni, Presidente dell’Ass. Strada Olio e.v.o. Dop Umbria – e l’olio è uno dei frutti più rappresentativi di questa storia. Con “Anteprima Dop” non celebriamo soltanto questo legame indissolubile (e certificato) tra l’eccellenza e il territorio di origine, ma anche la capacità di questo prodotto straordinario di essere ambasciatore dell’Umbria nel mondo. Inoltre con “Anteprima Dop” diamo centralità all’elemento edonistico dell’olio, così strettamente legato alle esperienze e al turismo con i due nuovi prodotti “Evo & Art Experience” che sono dei veri e propri viaggi emozionali tra frantoi, borghi e luoghi dell’arte e della cultura. Spoleto poi, città del Festival dei due Mondi, è il luogo ideale per rilanciare un messaggio che a noi sta molto a cuore: Si ad un “Turismo del gusto, ma anche dell’anima”, che ristora, stimola la curiosità e appaga il corpo e lo spirito”.

Ulteriore novità di questa quarta edizione di Anteprima Dop Umbria è il coinvolgimento, per la prima volta, delle cuoche professioniste vincitrici all’edizione 2024 del concorso nazionale “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, promosso dal comitato di coordinamento del Concorso nazionale Ercole Olivario e dall’Associazione nazionale Donne dell’olio, allo scopo di valorizzare la professionalità delle cuoche e l’uso consapevole dell’olio in cucina.

L’Anteprima della Dop dell’Umbria, che si conferma come una novità assoluta nel panorama degli eventi di promozione dedicati agli oli extravergini di oliva certificati, avrà come sede principale la città di Spoleto (Pg), città del Festival dei Due Mondi, dei Teatri, del Ponte delle Torri, città longobarda. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del patrimonio storico-artistico ed enogastronomico di Spoleto (Pg), con la visita guidata del centro storico, delle principali emergenze culturali del territorio come: Palazzo Collicola, Palazzo Leti Sansi, il Teatro Menotti, il Teatro Caio Melisso, per poi proseguire con un tour nei frantoi del territorio.

Nelle meravigliose sale affrescate offerte dai Palazzi di Spoleto, si terranno anche diversi appuntamenti di approfondimento sull’olio e.v.o. Dop Umbria, come la Grande degustazione di Olio e.v.o. Dop Umbria a cura dei capi Panel del Premio Regionale “Oro Verde” dell’Umbria presso la suggestiva sala da concerti del Teatro Menotti, denominata “XVII Settembre”; il Banco d’Assaggio con i produttori di olio presso il Piano Nobile di Palazzo Collicola, un mirabile esempio di residenza gentilizia settecentesca che conserva buona parte dell’antico splendore ravvisabile negli eleganti soffitti lignei, nelle porte originali e nei mobili in parte provenienti dall’arredo primitivo; la conferenza di presentazione dell’Annata Olearia 2024 dell’Olio e.v.o. Dop Umbria presso il Palazzo Leti Sansi; per concludersi a Palazzo Collicola, con la Cena Oleocentrica a 8 mani con gli chef del circuito Evoo Ambassador: Ada Stifani chef del Ristorante Ada Gourmet di Perugia (una Stella Michelin), Fabio Cappiello chef del Ristorante Vespasia di Norcia (Pg) (una Stella Michelin e una Stella Verde Michelin), Cristina Rastelli chef del Ristorante Il Capanno di Spoleto (Pg) (Tre Gamberi Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso e Chiocciola Slow Food) e Daniele Auricchio del Ristorante Radici del Borgo la Chiaracia di Castel Giorgio (Tr) (tre Forchette Guida Michelin).

L’esperienza per i partecipanti proseguirà poi secondo due itinerari di “Evo&Art Experience” alla scoperta dell’Umbria dell’Olio, della biodiversità e dei luoghi della cultura che caratterizzano le sottozone della Dop Umbria. In particolare, i tour guidati riguarderanno il territorio dei Colli Amerini, la più piccola delle sottozone della Dop Umbria, dove la cultivar più caratteristica è il Rajo, una pianta longeva e monumentale, il tour interesserà Amelia e Lugnano in Teverina nei luoghi di Germanico e degli antichi romani. Il secondo itinerario riguarderà poi i Colli Orvietani, tra la città di Orvieto e Castel Viscardo seguendo l’itinerario della ceramica.

L’Anteprima dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria è un evento organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria – in collaborazione con la Regione Umbria, il Sistema Camerale dell’Umbria, Promocamera Umbria, Sviluppumbria, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 3A-PTA, il Comune di Spoleto, le associazioni di categoria umbre CIA, Coldiretti e Confagricoltura. L’organizzazione e la comunicazione sono a cura di ADD Comunicazione ed eventi.

