Vigneti eroici e storici. C’è l’intesa sul decreto per la tutela: ok nella Conferenza Stato-Regioni. Pronti fondi per sostegno ad hoc

I vigneti eroici sono quelli ubicati su terreni che abbiano una pendenza superiore al 30%, in territori con un’altitudine superiore ai 500 metri, caratterizzati da impianti su terrazze o gradoni o situati in piccole isole. Basti pensare alle Cinque Terre, alla penisola sorrentina e alla Costiera amalfitana, a Pomaretto e alla Val Susa, a Carema e alla Valtellina, all’Alto Adige e la Friuli, alla Val d’Aosta e a tutte quelle produzioni lungo le Alpi e l’Appennino.

“Un tassello importante per tutelare zone meravigliose del nostro Paese e per valorizzare imprese che operano con tecniche tradizionali, spesso in condizioni impervie – ha detto Leonardo Di Gioia, il coordinatore della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome-. Aziende che, con le loro etichette, rappresentano spesso dei fiori all’occhiello di una produzione enologica di altissima qualità”.

Il decreto nasce dal Testo Unico del Vino, la legge 238, approvata il 12 dicembre 2016 dal Parlamento. La “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” contiene all’articolo 7 il riconoscimento e la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, affermando che “lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati vigneti eroici o storici”.

Saranno proprio le Regioni a ricevere le domande dei produttori per il riconoscimento dei vigneti eroici o storici, svolgeranno l’istruttoria delle domande e terranno gli elenchi, di concerto con il Mipaaft, garantendo anche i successivi controlli.

Il riconoscimento dei vigneti comporterà per le aziende la possibilità di poter fruire di una parte dei fondi previsti dal Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo che, complessivamente, prevede circa 337 milioni di euro per tutti gli interventi previsti. Una parte di questi sicuramente sarà indirizzata proprio al ripristino, al recupero, alla manutenzione e alla salvaguardia dei vigneti eroici e storici che utilizzano vitigni autoctoni.

“Come Regioni -ha aggiunto Di Gioia- seguiremo con attenzione anche le fasi successive. Infatti il decreto prevede un ulteriore provvedimento per un marchio nazionale per la viticoltura eroica o storica. E’ questa un’opportunità per tutti i territori che può legarsi anche alla promozione turistica di molte Regioni italiane”.