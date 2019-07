Prevenzioni rischi ed emergenze. Firmato protocollo d’intesa fra Anbi e Protezione Civile

In occasione dell’Assemblea ANBI, a Roma, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli ed il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, Francesco Vincenzi, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per l’integrazione delle specifiche funzioni nelle attività di presidio territoriale idraulico.

“I Consorzi di bonifica rappresentano alleati preziosi per tutto il Sistema della Protezione Civile nella necessaria opera di prevenzione, ma anche nella mitigazione dei rischi e nella gestione delle emergenze a tutela degli interessi fondamentali delle nostre comunità – ha affermato Angelo Borrelli –. La sottoscrizione di questo nuovo Protocollo d’Intesa con ANBI permetterà di accrescere la collaborazione esistente da diversi anni e di rafforzare l’operatività in tutto il territorio nazionale allo scopo di ridurre le situazioni di rischio per cittadini ed imprese.”