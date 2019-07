Calici di Stelle 2019. Firriato raddoppia: il 2 e 10 agosto eventi da non perdere

In Sicilia, ad agosto, il cielo diventa polvere di stelle così brillanti nel firmamento che, fermandosi a contemplarle la notte, sembra quasi di accarezzarle con le dita. Una poesia che la famiglia Di Gaetano vuole contribuire a scrivere raddoppiando, ed è la novità assoluta di quest’anno, l’incantevole serata di Calici di Stelle, il grande evento estivo promosso in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino. Il tradizionale appuntamento di sabato 10 agosto, per la notte di San Lorenzo a Baglio Sorìa, sarà anticipato venerdì 2 agosto a Cavanera Etnea.

Due appuntamenti in altrettanti contesti diversi nelle tenute più rappresentative della maison siciliana per soddisfare la voglia di tanti appassionati winelovers di scoprire l’universo dei vini Firriato in queste calde sere d’estate. Ogni anno, infatti, la Famiglia Di Gaetano per questa serata ha messo in scena un ricco programma, curato nei dettagli e negli allestimenti, che nelle passate edizioni ha fatto registrare sempre il sold out in prevendita.

Intanto fervono i preparativi per il doppio appuntamento di q uest’anno: Firriato stupirà i propri ospiti con due programmi diversi a base di vino, musica, arte in grado di suscitare grandi emozioni per vivere serate indimenticabili sotto il segno della passione e della creatività. Calici di Stelle 2019 griffato Firriato ha già generato un notevole hype sui social con numerose richieste pervenute in azienda da parte di appassionati che hanno mostrato il loro interesse a partecipare alle serate. Anche quest’anno per garantire a tutti il massimo comfort, l’accesso ai due eventi sarà rigorosamente a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria

Calici di Stelle Etna – 2 agosto ore 20.30

Venerdì 2 agosto andrà il primo Calici di Stelle del 2019 firmato Firriato. Dalla tenuta di Cavanera Etnea, in contrada Verzella, con l’Etna sullo sfondo scintillante di tutta la sua ammaliante bellezza, ammirare il cielo sarà ancora più emozionante. La notte di stelle e vino emozionerà ospiti e appassionati con il wine tasting di tutta le collezione dei vini brindisi al chiaro di luna, tanta buona musica live e la pittura estemporanea di Massimo Errera. Gli appassionati più esperti, inoltre, avranno la possibilità di approfondire il patrimonio enologico Firriato aggiungendo al loro percorso anche la Degustazione Vip, uno speciale tasting composto da una verticale di tre annate di Cavanera rosso Rovo delle Coturnie Etna DOC, Ribeca e Harmonium, il Cru dei Cru di Nero d’Avola di Borgo Guarini. Il costo di questa masterclass è di 20€ (con prenotazione obbligatoria per massimo 20 persone).

L’ingresso all’evento avviene solo con prenotazione. I biglietti possono essere acquistati in pre-vendita online sul sito https://calicidistelle-etna.it oppure direttamente al Cavanera Etnea Wine Resort. Il costo del solo percorso di degustazione è di 35€.

Inoltre, per gli appassionati gourmet, Firriato ha ideato la cena presso La Riserva Bistrot con i raffinati abbinamenti tra i piatti e le etichette Firriato.

La cena presso La Riserva Bistrot ha un costo che va dalle 35€, con due portate e un dessert, alle 45€, con tre portate e un dessert, bevande escluse. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare al 348 938 3503 oppure scrivere una mail a ristorante@riservabistrot.it. Il wine tasting e la cena possono essere acquistati anche separatamente.

L’evento si svolgerà dalle ore dalle 20.30 alle 01.00. Si accede all’evento dall’ingresso de La Riserva Bistrot (contrada Verzella, Castiglione di Sicilia – Coordinate GPS: 37.880917, 15.064139)

Calici di Stelle Baglio Sorìa – 10 agosto ore 20.30

Come da tradizione ormai consolidata, l’appuntamento per tutti i winelovers per San Lorenzo con Firriato è per le ore 20.30, quando si apriranno le porte del suggestivo Baglio Sorìa Wine Resort immerso nell’omonima tenuta nella campagna trapanese. La notte delle stelle diventerà memorabile grazie ad un percorso che mette insieme visite guidate, wine tasting esclusivi, degustazioni gourmet e poi ancora la pittura estemporanea di Massimo Errera, musica dal vivo, il dj set al Sorìa Sky Lounge e per concludere gli splendidi colori dei fuochi d’artificio. Anche in quest’occasione l’ingresso all’evento avviene con prenotazione obbligatoria. I biglietti possono essere acquistati in pre-vendita online sul sito https://calicidistellefirriato.it oppure presso Baglio Sorìa Wine Resort o in cantina (via Trapani, 4 Paceco). Il Costo è di 30 euro con servizi extra a parte che sono:

Degustazione Vip: esclusivo tasting dove sarà possibile degustare una verticale di tre annate di Harmonium, Ribeca e Cavanera Rovo delle Coturnie Etna DOC . Il prezzo è di €20 e l’ingresso è solo su prenotazione obbligatoria.

Cena presso il ristorante di Baglio Sorìa con il Menù di San Lorenzo firmato da Andrea Macca, resident chef del ristorante del wine resort. Il Costo per due portate e un dessert è di 35€ oppure tre portate e un dessert a 45€, bevande escluse. La prenotazione è obbligatoria per ulteriori informazioni chiamare Baglio Sorìa Wine & Resort allo 0923/861679 oppure scrivere una mail a calicidistelle@firriato.it

Per coloro che sceglieranno di fare il percorso di degustazione e la cena è previsto uno sconto di €5.

L’evento si svolgerà dalle 20.30 alle 01.00. Si accede all’evento dall’ingresso di Baglio Sorìa (Contrada Sorìa – Trapani – Coordinate GPS: 37.9784, 12.6035).