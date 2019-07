Doc Sicilia. Consorzio riduce le rese delle uve Grillo a 110 quintali ad ettaro per la vendemmia 2019

Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha deciso di abbassare a 110 quintali per ettaro la resa delle uve della varietà di Grillo che saranno vendemmiate quest’anno. La scelta – deliberata dall’assemblea dei soci riunitisi il 24 luglio a Menfi – è motivata dalle previsioni di una vendemmia che darà buoni risultati in linea con l’obiettivo che la Doc persegue fin dalla sua nascita: puntare sulla qualità delle uve.

Una linea che viene premiata da un crescente apprezzamento da parte dei consumatori di Grillo Doc, un vino che continua ad aumentare i volumi delle vendite anche grazie alla campagna pubblicitaria in tv e sul web lanciata ad inizio di luglio.

«Il grande riconoscimento che sta ottenendo il Grillo da parte dei consumatori – dice il presidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, Antonio Rallo – ci ha spinti a realizzare una campagna promozionale estiva in tv e sul web con uno spot che mette in risalto la grande versatilità di un vino capace di racchiudere in sé un mosaico di sapori e colori che sa esprimere il meglio della viticoltura siciliana». «Nei primi 6 mesi di quest’anno il trend dell’imbottigliato del Grillo ha già raggiunto il +26% rispetto allo stesso periodo del 2018, anno in cui sono state prodotte 15 milioni di bottiglie» aggiunge Filippo Paladino, vicepresidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia.

Girato tra i faraglioni di Scopello e i grattacieli di Milano, lo spot “Il Grillo della Doc Sicilia è un vino che ti sorprende ogni volta” è in onda sulle reti tv Rai, Mediaset e Sky, ed è visibile anche sui principali siti internet di informazione, food & wine, lifestyle.

Lo spot sul Grillo è una delle azioni di promozione che il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha organizzato in Italia e che si aggiunge alle attività di marketing ed informazione in Usa, Cina e Germania dedicate ai principali stakeholder e alla promozione B2C mirata ai consumatori.

La Doc Sicilia nel 2018 ha prodotto 80 milioni di bottiglie.

GRILLO (Consorzio Sicilia Doc) – Si hanno notizie certe sulla sua coltivazione in Sicilia dalla fine del 1800. Recenti studi, hanno dimostrato che il Grillo è un vitigno frutto dell’incrocio tra il Catarratto e lo Zibibbo. Pianta vigorosa, foglia da media a grande, grappolo conico, acini medio-grandi con buccia spessa, leggermente pruinosa di colore verde-giallo con sfumature rosa aranciate sulle parti esposte. Maturazione media. Con le sue uve si producono ottimi vini bianchi pronti o adatti all’affinamento.

Il suo vino ha colore giallo paglierino carico, buon corredo aromatico, con sentori erbacei, floreali e note agrumate, al sapore è sapido, dotato di buona acidità e di una equilibrata morbidezza, ottima struttura gustativa. Il Grillo è principalmente diffuso nel territorio di Trapani. E’ presente anche nella provincie di Palermo e di Agrigento.