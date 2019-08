La nomina. Andrea Comacchio nuovo direttore di AGEA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ha firmato oggi la nomina di Andrea Comacchio quale Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per un periodo di tre anni, a partire dal 14 settembre 2019.

“Gli agricoltori italiani hanno bisogno di risposte concrete e tempi certi – ha detto Centinaio – Fin dal mio insediamento come Ministro mi sono impegnato per onorare il loro lavoro e la loro professionalità. Con la nomina di oggi andiamo avanti in questa direzione, consapevoli che soltanto una squadra che lavora bene può rilanciare uno dei comparti trainanti del nostro made in Italy”.