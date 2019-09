Girogustando fa tappa all’Argentario. Il 18 settembre con gli chef Francesco Carrieri e Nicoletta Marichella

Esperienze e confronti arricchiscono il piacere della tavola. Nell’ambito della manifestazione “Girogustando: cuochi che si incontrano in Maremma”, il prossimo 18 settembre il ristorante La Torre d’Argento dell’Hotel Torre di Cala Piccola all’Argentario con lo chef Francesco Carrieri ospiterà in una cena a 4 mani la lady chef Nicoletta Marichella del ristorante Il Mestolo di Siena.

I migliori prodotti di mare e di terra del generoso territorio toscano saranno alla base di una cena veramente speciale, tutta da provare ed assaporare.

“Il mese di settembre vede a Torre di Cala Piccola tutta una serie di manifestazioni legate alla degustazione di prodotti tipici dell’Argentario – spiega la dinamica e professionale direttrice Stefania Marconi – il programma ha l’obiettivo di abbinare i nostri meravigliosi sapori alla bellezza dei luoghi ed agli itinerari turistici per realizzare un’esperienza integrata”.

“Le nostre proposte culinarie devono comunque avere una precisa identità con sapori ben delineati – aggiunge lo chef Carrieri – piatti che devono tenere conto della stagionalità, del territorio e del cosiddetto km vero e non zero. Abbinamenti particolari naturalmente sì, ma non in maniera eccessiva”.

Ecco il menu del 18 settembre:

– Fiori di zucca farciti con crostacei e scamorza cotti al vapore e serviti con una vellutata di pomodoro (Ristorante il Mestolo)

– Crocchetta di ribollita toscana con cuore di spigola e maionese al finocchietto (Ristorante Torre d’Argento)

– Mezzemaniche con pomodoro secco coda di rospo affumicata e ricotta silana (Ristorante il Mestolo)

– Mezze lune di patate con burrata, gamberi e passatina di spinaci e lime (Ristorante Torre d’Argento)

– Tonno cotto a bassa temperatura con caponatina di verdure e salsa agrodolce (Ristorante Torre d’Argento)

– Cheese Cake con frutti di bosco (Ristorante il Mestolo)

– Prezzo euro 45 a persona (escluse bevande)

– Prenotazioni tel. 0564 825111

Torre di Cala Piccola offre 53 Camere e Suite situate nelle villette centrali o lungo la collina. Sono tutte diverse e si distinguono per gli arredi eleganti, per l’atmosfera riservata e per l’attenzione ai dettagli, ma soprattutto per la vista sul mare.

www.torredicalapiccola.com e-mail: info@torredicalapiccola.com