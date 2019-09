‘La paella del Monte’ con chef Shady sbarca su Eat Parade Rai 2

La paella del Monte (di Monte San Savino, Ar) sbarca su Rai Due – Eat Parade, la seguitissima rubrica settimanale del TG2 ideata e condotta da Bruno Gambacorta dedicata a ‘bere bene, mangiare sano’.

L’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle ore 13.30 su Tg2 Eat Parade (probabili repliche sabato 14 dopo mezzanotte e venerdì 20 settembre alle 3 di mattina), in diretta e in differita su www.raiplay.it o sulla app Rai Play e, in seguito, sul sito www.tg2.rai.it nella sezione rubriche/eat parade.

‘La paella del Monte’ è la nuova proposta alimentare frutto della collaborazione tra la Pro Loco savinese e il celebre chef Shady Hasbun realizzata con il coinvolgimento dei principali produttori locali.

“Tra gli ingredienti di questo piatto rientrano, oltre alla porchetta, la finocchiona, lo zafferano, i peperoni, le patate, le cipolle, l’olio extravergine d’oliva e le verdure di stagione – ricorda lo chef Shady – la paella del Monte è un piatto creativo e colorato capace di rappresentare tutto un territorio e i suoi produttori, con la tradizione gastronomica savinese che incontra l’innovazione e la sperimentazione di nuovi sapori. Una ricetta che racconta Monte San Savino attraverso le sue eccellenze”.