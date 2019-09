Sicurezza alimentare. Alessandria, sequestrati prodotti a base di Canapa sativa per un valore di 21.500 euro. Denunciati titolari

Il Reparto Tutela Agroalimentare di Torino (RAC), in provincia di Alessandria, in un magazzino di un’azienda agricola, ha sequestrato 41 kg di prodotti a base di Canapa Sativa L. – trinciato, tisane e olio essenziale – per un valore di 21.500 euro e denunciato i titolari per frode in commercio ed esercizio abusivo della professione medica.

Dagli accertamenti è emerso che i prodotti venduti on line evocavano falsamente l’origine biologica, recavano segni mendaci, come ad esempio il simbolo caduceo, ed erano offerti come alimenti sebbene l’etichetta ne vietasse espressamente detto uso. Inoltre, il sito riportava informazioni ingannevoli indicando le proprietà benefiche e salutari dei prodotti senza disporre di autorizzazione. Ed ancora, le infiorescenze erano commercializzate attribuendo al consumo di canapa presunti effetti terapeutici per numerose patologie mediche.