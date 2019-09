L’innovazione ad Agrilevante 2019. Svelati i vincitori del Concorso novità tecniche di Federunacoma

Comunicati i vincitori del Concorso Novità Tecniche promosso da FederUnacoma in occasione della sesta edizione di Agrilevante, che si tiene a Bari dal 10 al 13 ottobre.

Cinque le novità, tre premi blu per le soluzioni tecnologiche che favoriscono il rispetto dell’ambiente, e sei le segnalazioni.

Riconosciute novità la trattrice per vigneto e frutteto, con trasmissione idrostatica, TR 7600 Infinity di Antonio Carraro; lo scuotitore per tronchi di alberi da frutti pendenti Testata Vibrante Spare di De Masi Industrie Meccaniche (anche premio blu); il serbatoio a due scomparti per gasolio e ad-blue Carrytank 400+50 Pick-up di Emiliana Serbatoi; il sistema di irrigazione automatico Idroplan di Farm Technologies (premio blu) e l’attrezzatura portata per la trinciatura dei residui di potatura MINIFORST pick up III di Seppi M. (premio blu).

Nei giorni di svolgimento della rassegna, novità e segnalazioni saranno esposte in un’area dedicata nello spazio esterno 47 della Nuova Fiera del Levante.

