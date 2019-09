Tutto il gusto dell’anguilla. A Comacchio impazza la Sagra fino al 13 ottobre

Dopo il grande successo del primo weekend, prosegue fino al 13 ottobre a Comacchio la Sagra dell’Anguilla, piatti unici e gustosi, tante idee per trascorrere giornate ricche di buon cibo e di divertimento.

Il punto di forza della sagra è il grande stand gastronomico che ospita fino a 750 persone. Anche quest’anno l’area è suddivisa in due parti: da un lato il classico self-service e dall’altro un ristorante con servizio al tavolo.

Anche in questa edizione un menù davvero ricco di piatti a base di anguilla di Comacchio.Fra gli antipasti il misto di marinati con anguilla, alici, sgombro con pomodori pachino; fra i primi piatti i sedanini al sugo d’anguilla e le mezze maniche alla pescatora. Da non perdere poi l’anguilla ai ferri con polenta, oppure il Brodetto alla ‘’bec d’ aesen’’ ed il fritto misto.

Inoltre tanti eventi, mostre e musei da visitare come il Museo dei Marinati per ripercorrere la storia dell’anguilla di Comacchio (link).

E poi le opportunità di escursioni nella natura straordinaria del Parco del delta del Po, in barca, in bicicletta, in minibus e a piedi: tour guidati da professionisti che vi faranno apprezzare il meraviglioso ambiente naturale in cui sorge Comacchio; esperti e storici del territorio vi accompagneranno alla scoperta di rioni, canali, ponti monumentali e palazzi di Comacchio.

Il programma dei weekend 5 e 6 ottobre e 12 e 13 ottobre (link)



Sabato 5 Ottobre

Ore 12 Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini, Sala degli Aceti. In occasione della presentazione della Scuola Internazione di Birdwatching (7 – 11 ottobre 2019), apertura straordinaria della storica Sala degli Aceti. Interverranno: Marco Fabbri Presidente Parco del Delta del Po Emilia Romagna, Marcella Zappaterra Consigliere con delega Mab Regione Emilia Romagna, Maria Pia Pagliarusco Direttrice Parco Delta Po Emilia Romagna.

La Sala degli Aceti sarà visitabile in anteprima nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre: seguiranno poi le fasi conclusive del recupero dello storico edificio.

Ore 15 Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini. Presentazione della mostra fotografica di Chef Rubio高揚 KOUYOU ispirata al suo viaggio in Giappone insieme a Chef Jin Ogata, tra cibo e cultura.

Ore 16 Museo Delta Antico, Via Agatopisto, pronao. Pentole e ricette tra Grecia e Spina, incontro storico-archeologico a cura di Lorenzo Zamboni, Università di Pavia, e Aleksandra Mistireki, Università di Berna e Zurigo.

Ore 17 Palazzo Bellini, Via Agatopisto, piano nobile. Presentazione del libro “Il teatro e le compagnie teatrali a Comacchio” di Franco Luciani. Dialoga con l’autore Katia Romagnoli, giornalista de La Nuova Ferrara. Saranno presenti: Maria Chiara Cavalieri Assessore Scuola e Politiche Giovanili Comune di Comacchio e Luciana Luciani Presidente del Gruppo Teatrale “Le fuesne”.

Ore 17 Piazzetta Trepponti. Cantando l’amore primario, concerto del coro “Una scuola tra le note” della Scuola Primaria” F. Tombari” di Bellocchi – Fano (PU) insieme al Coro Pop COR dell’Associazione “Tra le note”.

Ore 17.45 Piazzetta Trepponti. Settimo Flash Mob Regionale per festeggiare la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno SAM 2019 a cura del Servizio Politiche Educative del Comune di Comacchio, della Cooperativa Girogirotondo, del Centro per le Famiglie del Delta La Libellula, del Centro per Bambini e Famiglie L’albero delle meraviglie.

INDOSSA UNA MAGLIETTA BIANCA E VIENI A SOSTENERE L’ALLATTAMENTO AL SENO!

Domenica 6 Ottobre

Ore 10.30 Piazzetta Trepponti. La maestria giapponese in cucina: cottura delle anguille in preparazione del cooking show del pomeriggio.

Ore 15.30 Piazzetta Trepponti. Cooking Show con chef JIN OGATA, che rivisiterà l’anguilla di Comacchio preparandola secondo ricette e con ingredienti giapponesi. Sarà offerta una degustazione di “Una-don” e “Umaki”.

Ore 17.30 Scalinata dei Trepponti. A scuola di dialetto. Interazioni con il pubblico a cura dell’Associazione di Teatro Dialettale Al Batal.

Ore 18 Palazzo Bellini, via Agatopisto, Sala Polivalente. Concerto del quartetto d’archi Ex Novo, composto da Carlo Lazari e Annamaria Pellegrino ai violini, Paola Carraro alla viola e Carlo Teodoro al violoncello. Musiche di W. A. Mozart, F. Gianella, T. Benedetti, P. De Rosa, M Ravel.

Sabato 12 Ottobre

Ore 15 Piazzetta Trepponti. Cooking Show con Chef IGLES CORELLI, che preparerà risotto all’anguilla e mela verde, guanciale di mora romagnola croccante. Saranno presenti le telecamere di Gambero Rosso TV.

Ore 16 Museo Delta Antico, Via Agatopisto, pronao. Storia e unicità dei vini delle sabbie, incontro storico-archeologico a cura della dott.ssa Gabriella Rossi, Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Ferrara.

Domenica 13 Ottobre

Ore 11 Piazzetta Trepponti. Performance di danza, ginnastica e attività fitness a cura delle associazioni sportive e di ballo comacchiesi: La bottega degli Artisti e Asd Muovidea.

Ore 16 Scalinata dei Trepponti. A scuola di dialetto. Interazioni con il pubblico a cura dell’Associazione di Teatro Dialettale Al Batal.

Ore 17.30 Canali del centro storico. Finale della gara di Mamalucchi, le tradizionali imbarcazioni condotte da abili barcaioli comacchiesi.