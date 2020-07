A tutto relax. Vip e bellezze scelgono la campagna e l’agriturismo nell’estate post Covid

In questa estate post Covid c’è voglia più che mai di campagna, di relax all’aria aperta, di stare lontano dalle movide e dagli assembramenti.

Hanno scelto l’agriturismo anche in piena estate tanti italiani (anche se i mesi di chiusura di primavera, ovvero la stagione migliore per gli agriturismi, non verranno purtroppo recuperati), ma questa è stata anche la scelta preferita per vip, personaggi dello spettacolo e bellezze di casa nostra. Tutti affascinati da paesaggi da sogno, relax ed eccellenze della cucina (vini compresi) che conquistano anche i palati più raffinati.

Si è iniziato con Lorenzo Jovanotti che dalla sua bella Cortona ha percorso ogni giorno a cavallo della sua bici rosa le strade collinari costeggiate da cipressi della Val d’Orcia, per raggiungere Pienza, Bagno Vignoni, San Quirico d’Orcia, Montalcino e la suggestiva Abbazia di Sant’Antimo, fino a Piazza del Campo a Siena. E con l’hashtag #nonvogliocambiarepianeta eccolo nella stupenda campagna della “Valdorciaaaaaa….meraviglia, qua. Toglie il fiato la Val d’Orcia, ragazzi. Quest’estate si sta in Italia, eh!” (leggi).

Sempre in Val d’Orcia ha trascorso qualche giorno di relax la giornalista ed opinionista Selvaggia Lucarelli, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli “Intanto si parte dall’amata Toscana (che non ha bisogno di pubblicità), per un weekend in una zona che conosco (colpevolmente) meno di altre, la Val D’Orcia” ha scritto la Lucarelli mentre si rilassava a bordo piscina nel massimo distanziamento possibile (leggi).

Poco distante, nella campagna del Vino Nobile, a Villa Cicolina a Montepulciano, ha soggiornato la bellezza siciliana Rosaria Cannavò, ex letterina e meteorina ed oggi influencer su instagram sempre più apprezzata dai suoi follower che ha detto di amare la Toscana” Paesaggi meravigliosi, ed estremamente rilassanti, proprio quello che ci vuole. Sì, lo confesso mi sono già innamorata di questi luoghi e tornerò spesso per conoscerli ancora meglio”, oltre ad essere stata rapita da un piatto tipico come i pici al sugo accompagnati da un calice di vino Nobile (guarda la fotogallery).

Arriviamo nella selvaggia Maremma, all’Antica Fattoria la Parrina, storica azienda agricola dove si producono vino, olio, frutta e formaggi, che è stata la location scelta dall’attrice Manuela Arcuri che ha trascorso alcuni giorni a contatto con la natura insieme alla famiglia. “Questo posto incantevole – ha postato la Arcuri – si trova in Italia. Vedendolo ho amato immediatamente i suoi colori, la sua energia, i suoi profumi ed avevo voglia di ballare!”.

L’ex Miss Italia e attrice Martina Colombari si è invece goduta il tramonto all’agriturismo Colle del Giglio, nelle Marche a Ripatransone (AP), proprietà del campionissimo olimpico, il signore degli anelli Juri Chechi. “C’è solo un trattore, ma per il resto ci sarebbe un grandissimo silenzio, è bellissimo. C’è un tramonto spettacolare” ha sussurrato la Colombari in una stories su instagram.

Relax nel cuore dell’Umbria per l’attrice napoletana Serena Autieri, fra passeggiate fra la natura, raccogliendo rose ed erbe aromatiche e visite alla Rocca Albornoziana di Spoleto, senza rinunciare ad un po’ di abbronzatura a bordo piscina.

Appena può non manca mai di raggiungere il sud della Toscana (San Casciano dei Bagni) la bravissima Cristiana Capotondi, famosa attrice e da qualche mese anche vicepresidente della Lega Pro (Serie C di calcio). “E’ l’Italia. Di più belle non ce n’è. Si torna in acqua” ha scritto sul post nel suo profilo instagram, sul quale si possono vedere anche altri scatti da questo lembo di campagna senese.

Sorridente a spasso fra i girasoli della campagna pre-appenninica fra Umbria e Toscana (Città di Castello-Monterchi) la conduttrice tv svedese Filippa Lagerback di giallo vestita come la natura che la circonda, perché “il giallo – dice – ci porta all’azione, ci rende più concreti e lo fa attraverso il filtro della positività”.