Da Modena agli Usa. Una settimana di eventi dedicati all’Aceto Balsamico di Modena IGP

Da Modena agli Stati Uniti e ritorno, in una settimana: una lunga scia di eventi attende l’Aceto Balsamico di Modena IGP in questo ottobre che si conferma come un mese particolarmente intenso per le attività promozionali del Consorzio di Tutela. In appena una settimana infatti, il prestigioso condimento si ergerà protagonista di due eventi ai due lati del mondo.

Dal 10 al 13 ottobre, l’oro nero di Modena si presenterà al New York City Wine and Food Festival ed in particolare al Trade Tasting di Venerdì 11 e al Grand Tasting del sabato e della domenica, mentre sarà tra gli ingredienti utilizzati da Giulio Adriani del ristorante The Local Pizzaiolo e Stefano Secchi del Rezdôra Restaurant in occasione dell’Italian Sunday Supper.

Il New York City Wine and Food Festival, tra i più importanti eventi dedicati al food della East Coast, rientra nel Progetto USA del Consorzio, e rappresenta anche quest’anno un’importante occasione per far conoscere il prodotto al grande pubblico e ribadire quanto sia importante distinguere il prodotto autentico.

Quasi in contemporanea, a Modena l’Aceto Balsamico IGP sarà presente con il Consorzio di Tutela con un banco d’assaggio, una degustazione sensoriale e due esclusive masterclass dedicate, alla terza edizione di Modena Champagne Experience. Domenica 13 e lunedì 14 ottobre, la più grande manifestazione italiana dedicata esclusivamente allo Champagne che si propone come punto di incontro tra eccellenze, unirà ancora una volta il famoso vino spumante francese con due delle più rappresentative denominazioni del made in Italy agroalimentare, ovvero l’Aceto Balsamico di Modena IGP ed il Parmigiano Reggiano. L’orario previsto per le due masterclass – a cui è possibile iscriversi inviando una mail a segreteria@consorziobalsamico.it – è il seguente: domenica 13 ottobre alle 15.30 e lunedì 14 ottobre alle 12.30.

Cambia invece il nome, ma non la sostanza, del concorso che coinvolge gli allievi delle classi degli Istituti Alberghieri della Regione Emilia Romagna e di cui il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP è partner storico. Si chiamerà #Sfide – fino alla scorsa edizione è stato ER School of Food – ed avrà come tema il mondo dell’alimentazione ed i suoi valori, dalla conoscenza della natura e dei suoi cicli, all’alimentazione sana e sostenibile, dalla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio al recupero delle tradizioni locali, perché il cibo non è solo nutrimento ma anche cultura e storia. Convivialità, ma soprattutto condivisione, anche attraverso i social, perché se usati in maniera virtuosa, essi riescono a favorire il confronto e lo scambio di idee.

“Oggi tendiamo a ricercare sempre di più estetica e bellezza in ciò che mangiamo – commenta il Direttore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico IGP Federico Desimoni – ed in predetto contesto la ricerca del perfetto impiattamento e di equilibrio visivo hanno assunto un ruolo sempre più importante nelle cucine professionali ma anche nelle case dei foodies. Ma l’Aceto Balsamico di Modena è, prima ancora che un elemento immediatamente riconoscibile alla vista, un ingrediente dalla grande versatilità e sono certo che i ragazzi sapranno valorizzarlo al meglio”.

Come da prassi, le classi andranno a comporre delle squadre ed ognuna di esse è chiamata a rivisitare un piatto tipico della tradizione emiliano-romagnola utilizzando un ingrediente – non previsto nelle ricette originali – tra quelli del territorio. In particolare, per i partecipanti alla categoria tematica dedicata all’Aceto Balsamico di Modena IGP, è richiesta la preparazione di un piatto in cui il pregiato condimento non sia impiegato solo come decorazione ma come ingrediente ed i ragazzi sono dunque invitati a giocare con i sapori oltre che con le forme ed i colori. L’utilizzo dell’Aceto Balsamico di Modena IGP dovrà essere dettagliatamente descritto nella ricetta – dove dovrà inoltre comparire l’hashtag #acetobalsamicodimodena – e la giuria composta da rappresentanti del Consorzio si riserverà di premiare con un tour in Acetaia la classe che presenterà il piatto con l’Aceto Balsamico di Modena IGP in cui meglio siano sviluppati equilibrio ed impatto visivo.