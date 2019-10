Riparte Cinefrutta il concorso per cortometraggi per scuole medie e superiori

È online il bando di concorso della 7° edizione di “Cinefrutta”, il Festival della sana alimentazione che si propone, attraverso la realizzazione di un breve spot/cortometraggio, di sensibilizzare i giovani ad stile di vita sano che comprenda il consumo regolare di frutta e verdura.

Il progetto è promosso dalle Organizzazioni di Produttori “Alma Seges”, “AOA” e “Terra Orti”, in partnership con il Giffoni Experience ed è riservato alle scuole medie e superiori. La finale si svolgerà giovedì 30 aprile 2020 presso la sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni, con la partecipazione di importanti attori. Le scuole vincitrici, oltre a ricevere trofei e premi in danaro per forniture scolastiche, saranno ospitate nell’ edizione 2020 del Giffoni Film Festival, partecipando alle attività del festival per ragazzi più importante del mondo.

Le opere cinematografiche pervenute all’organizzazione saranno vagliate da un’apposita commissione, costituita da esperti del settore cinematografico, enogastronomico e della comunicazione, che sceglierà quelle da ammettere alla giornata finale in base alla creatività ed efficacia dell’approccio al tema e per il valore tecnico ed estetico.

Durante l’anno saranno previsti momenti didattici nelle scuole, i ‘Cinefrutta Days’, durante i quali i ragazzi avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo del cinema, grazie alla presenza di professionisti del settore.

Le scuole partecipanti dovranno far pervenire il materiale video entro il 31 Marzo 2020 presso la segreteria di Cinefrutta. Il bando completo è pubblicato sul sito www.cinefrutta.it.Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a info@cinefrutta.it.