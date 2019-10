Ue. Anna Rufolo nuovo presidente del Gruppo di lavoro olio al Copa-Cogeca

Rinnovo delle cariche al Gruppo di lavoro olio di oliva e olive da tavola del Copa-Cogeca. Eletta nuovo presidente, Anna Rufolo, responsabile Politiche di settore olivicolo di Cia nazionale.

Il voto all’unanimità arriva dai venti delegati delle diverse organizzazioni agricole europee del Gruppo che al suo interno conta la rappresentanza di Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Grecia e Croazia.

Tanti e di assoluto rilievo gli impegni che attendono il nuovo mandato e che sono ben chiari alla neoletta presidente italiana, “dal contributo del settore olivicolo nel dibattito sulla Pac alla tutela del reddito dei produttori, dalla salvaguardia della sostenibilità economica e ambientale al dialogo costruttivo con il COI-Consiglio Olivicolo Internazionale, dalla promozione di una corretta campagna informativa contro le fake news e di prevenzione fitosanitaria alla valorizzazione e difesa delle imprese sui mercati internazionali”.

“La risoluzione dell’attuale tensione commerciale con gli Stati Uniti per via dei dazi imposti da Trump -è intervenuta la neopresidente Anna Rufolo- rappresenta una priorità a difesa dell’intera filiera e non dei soli Paesi colpiti. Questo perché, -conclude Rufolo- l’introduzione dei dazi altera gli equilibri mondiali e danneggia le imprese che hanno investito per aprirsi a nuovi mercati”.

Anna Rufolo, dopo due anni nel ruolo di vicepresidente subentra ora al rappresentante greco Vasileios Pyrgiotis.