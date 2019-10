Tutela delle api mellifere. Cirone (Federazione Apicoltori Italiani): bene la risoluzione dell’Europarlamento

Grande soddisfazione è stata espressa da FAI-Federazione Apicoltori Italiani per l’approvazione del Parlamento europeo – ad ampia maggioranza a Strasburgo – di una risoluzione a tutela delle api mellifere e degli altri insetti impollinatori.

La risoluzione – spiega FAI – impegna la Commissione europea a recepire le indicazioni dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), dando piena attuazione alle linee guida fornite, che tengono conto anche dei più recenti sviluppi scientifici a proposito della tossicità cronica dei fitofarmaci dannosi per le api, nonché per gli altri impollinatori; dannosi non solo sulle api adulte ma anche sulle larve.

“Una decisione attesa e fortemente sollecitata alla FAI che ha seguito continuativamente il dossier in discussione a Bruxelles per la tutela e salvaguardia degli alveari italiani ed europei – ha commentato il presidente degli Apicoltori Italiani, Raffaele Cirone -. Ora gli Stati membri della UE dovranno adottare metodi di valutazione più severi per l’autorizzazione dei fitofarmaci. Ringrazio gli eurodeputati italiani che hanno ascoltato la voce di noi apicoltori”.