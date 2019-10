Un Panino al Lampredotto da record. 70 kg di peso, 1,20 metri di diametro. Il 26 ottobre Firenze tenta l’impresa

1,20 metri di diametro e 70 kg: è il panino al lampredotto più grande del mondo. Una bontà da guinness dei primati che sabato 26 ottobre, alle 16, verrà preparata e soprattutto mangiata alle Murate, al Caffé Letterario. Una festa del lampredotto da non perdere per chi ama lo street food fiorentino, organizzata dall’associazione culturale Bang, il Quartiere 1 e realizzata grazie alla collaborazione con Conad, La Buticche di’ Lampredotto di San Frediano, MegaMagie del Pane e Bambi-Tripperia Fiorentina.

L’occasione è la Giornata nazionale delle Tradizioni Popolari e non poteva esserci modo migliore di festeggiare che realizzare un panino mai visto prima, da mangiare tutti insieme e gratis.

“Il lampredotto è il simbolo della cucina povera da strada – commenta Mirco Rufilli, consigliere comunale e ideatore della festa – ma è soprattutto condivisione, è l’essenza di una fiorentinità autentica. Un valore identitario a cui non rinunciamo e che anzi intendiamo valorizzare. Per questo sarebbe importante realizzare finalmente un consorzio del lampredotto, una struttura cittadina che sia in grado di rafforzare la tutela del prodotto e promuovere questa tradizione in maniera capillare e organizzata”

“Quando la nostra tradizione gastronomica si sposa con eventi come questo non possiamo che esserne al fianco – ha detto l’assessore alle Attività produttive Federico Gianassi, che sabato sarà alle Murate – Street food fiorentino per eccellenza, il panino con il lampredotto questa volta sfida se stesso con questo mega panino. Sarà una bella occasione per valorizzare uno dei nostri più gustosi piatti nella giornata dedicata alle tradizioni popolari”.