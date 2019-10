World pasta day. Ministro Bellanova a Sant’Egidio per annunciare donazione 200mila piatti di pasta da parte di Unionfood

“Siamo felici di celebrare il World pasta day con un momento di solidarietà e inclusione. I produttori italiani di Unione Italiana Food hanno deciso di donare oltre 200mila piatti di pasta a Sant’Egidio per aiutare chi ha più bisogno. Un gesto concreto contro la povertà e per ribadire come la pasta sia un perno centrale della Dieta Mediterranea e del nostro modello alimentare. Più in generale, come Ministero siamo impegnati su tutti e due i fronti. Da un lato vogliamo garantire continuità all’assistenza alimentare con la preziosa collaborazione del Ministero del Lavoro e con gli enti caritativi per garantire cibo a più di 2 milioni di persone in Italia di cui 500 mila bambini. Allo stesso modo vogliamo rendere più forte la filiera grano pasta, che abbiamo convocato il 28 ottobre al Ministero per una riunione operativa”.

Così il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova annuncia la donazione di oltre 15mila chilogrammi di pasta da parte degli industriali di Unione Italiana Food alla Comunità di Sant’Egidio in occasione del World Pasta Day.