Il Vermentino protagonista della Masterclass di Vetrina Toscana. Il 12 novembre a Marina di Grosseto

Approfondire le qualità, capire gli abbinamenti, conoscere meglio un prodotto, mettere in contatto produttore e ristoratore, in un circolo virtuoso. Questo è l’obiettivo della masterclass sul Vermentino toscano, organizzata per martedì 12 novembre a Marina di Grosseto, sarà un alto momento formativo dedicato a ristoratori e botteghe.

La masterclass, che si svolgerà a Grosseto ma che è aperta agli operatori di tutta la Toscana, è organizzata da Vetrina Toscana, assieme a Confesercenti, Confcommercio ed è in collaborazione con due realtà vitivinicole importanti: il Consorzio tutela vini della Maremma toscana Docg e del Consorzio di tutela Bolgheri Doc.

Il programma prevede la presentazione del prodotto, una degustazione guidata con il noto sommelier fiorentino Andrea Gori, e l’abbinamento di alcuni piatti della tradizione toscana con il vermentino.

Il corso, assolutamente gratuito per tutti gli operatori iscritti a Vetrina Toscana, si terrà martedì 12 novembre dalle ore 10 alle ore 13, presso l’Hotel Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Per iscriversi https://www.eventbrite.it/e/biglietti-masterclass-sul-vermentino-toscano-75864646199

L’obiettivo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncame Toscana è valorizzare la filiera e spiegare ai ristoratori le caratteritiche di questo prodotto e quali sono gli abbinamenti giusti per far emergere caratteristiche e qualità.

Un’altra master class per coinvolgere produttori e operatori del settore: ristoratori ma anche le botteghe aderenti a Vetrina Toscana sono in preparazione. La prossima riguarderà i formaggi, ma l’intenzione è di organizzarne due l’anno. Ad esempio per valorizzare il pesce degli allevamenti toscani, come quello dei pescatori di Orbetello. Appuntamenti formativi che vadano in profondità, per conoscere le caratteristiche e la qualità delle filiere.