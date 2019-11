Amarone della Valpolicella e Valpolicella Ripasso in versione Magnum. Da Cantine Riondo la linea Castelforte per un Natale da winelover

Due etichette da regalare o da stappare durante i brindisi di Natale. Le proposte di Cantine Riondo per le prossime festività stupiranno per la corposità ed il loro profumo intenso prestandosi come accompagnamento anche a piatti complessi e ricercati.

Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella della linea Castelforte vengono proposti nel formato Magnum da 1,5lt in confezione di legno, nella ricercata versione con ceralacca che impreziosisce ulteriormente la bottiglia; ideali come proposte regalo per gli amanti del buon vino.

Castelforte Valpolicella Ripasso è un vino rosso dai complessi profumi di ciliegia, frutti rossi e spezie, affinato in botti di rovere, che nasce dalle uve Corvina e Rondinella successivamente “ripassate” sulle bucce dell’Amarone secondo la tradizionale tecnica del Ripasso. Questo vino si presenta secco e corposo e si abbina perfettamente con arrosti, carni stufate e alla brace, formaggi a lunga stagionatura.

Dall’appassimento di uve Corvina e Rondinella e dall’affinamento per almeno 18 mesi in grandi botti di rovere, nasce Castelforte Amarone della Valpolicella. Pienezza di corpo e colore profondamente granato sono le caratteristiche peculiari di questo vino che si intrecciano ad un complesso bouquet di cannella, confettura di ciliegia, frutta sotto spirito e noce, per evidenziare al palato un sapore di amarena, note speziate di vaniglia e caffè. Si abbina perfettamente con primi piatti dai sughi elaborati al tartufo, lepre o selvaggina e con carni rosse alla brace, brasati e formaggi di lunga stagionatura.

Entrambe le etichette sono ormai conosciute tra le migliori degli ultimi anni, grazie alle innumerevoli vittorie assegnate dalle giurie di prestigiosi concorsi internazionali, ai quali si aggiungono i più recenti MUNDUS VINI in Agosto 2019 che premia con l’oro il Valpolicella Ripasso e LUCA MARONI a Settembre 2019 che riconosce ad Amarone e Ripasso Castelforte rispettivamente 98 e 93 punti.

Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella della linea premium Castelforte presentano una linea grafica ricercata e possono essere acquistati anche online sul sito: https://shop.cantineriondo.com/