Giornata alberi. Gallone (FI): Si pensi a strage ulivi colpiti da xylella

“In occasione della Giornata mondiale degli alberi non posso non pensare ai milioni di ulivi distrutti dalla Xylella nel Salento. Basta partire da Brindisi e percorrere la strada fino al Capo di Leuca per rendersi conto che i bellissimi uliveti, caratteristici di questa regione del sud, sono profondamente feriti o disseccati.

Una vera e propria piaga che ha provocato in una delle più belle terre d’Italia gravissimi danni in termini paesaggistici ed economici. La produzione di olio extravergine infatti è fortemente diminuita, 500 milioni in meno di fatturato per le aziende olivicole e 50.000 ettari di uliveti distrutti ci restituiscono un paesaggio spettrale. Forza Italia ha già proposto di stanziare un miliardo di euro per fronteggiare, sul piano della ricerca, il fenomeno e per aiutare gli agricoltori e l’intera filiera. Abbiamo anche chiesto l’istituzione di una Zona a Economia speciale. E non ci fermeremo qui.

Noi continueremo a tenere accesi i riflettori e con il Dipartimento Ambiente abbiamo già messo in cantiere provvedimenti a tutela del comparto. Perchè il Salento e i nostri produttori olivicoli, ma anche tutte le regioni che hanno subito danni alla loro produzione agricola a causa di batteri come la Xylella o di insetti come la cimice asiatica, sono la nostra ricchezza dal valore inestimabile”.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile Dipartimento Ambiente del partito.