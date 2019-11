Olio. Copagri Puglia: avanti con ammasso privato, Cun e campagna promozionale istituzionale

“In un momento di forte difficoltà per il comparto olivicolo regionale, per il quale si prevede una produzione di circa 200mila tonnellate pari a quasi il 60% di quella nazionale, ringraziamo il sottosegretario del Mipaaf Giuseppe L’Abbate per il suo impegno affinché, oltre alle misure strutturali da attuare nel medio e lungo periodo, vengano individuati tempestivamente degli interventi imminenti che possano dare ossigeno ai tanti produttori in difficoltà”. Lo ha sottolineato il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista, intervenendo all’incontro con la filiera sulla crisi dei prezzi dell’olio, svoltosi oggi a Montecitorio e convocato dal sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe L’Abbate su richiesta del comparto pugliese e in vista del Tavolo nazionale di filiera del 4 dicembre al Mipaaf.

“A tal proposito, esprimiamo apprezzamento per le proposte messe sul tavolo per risollevare il settore nel breve periodo; con l’ammasso privato, ad esempio, misura già attuata in Spagna e in Portogallo, si potrebbe dare sollievo immediato a tanti produttori, mentre con l’istituzione della CUN-Commissione Unica Nazionale sull’olio, che chiediamo da tempo, si contribuirebbe a garantire maggiore trasparenza sui meccanismi che portano alla formazione dei prezzi. È evidente, però, che insieme a queste soluzioni ‘tampone’ va avviato un serio ragionamento che porti a individuare degli interventi che possano veramente tutelare i nostri produttori”, ha sottolineato il presidente.

“Ci troviamo nel pieno della stagione di raccolta e i produttori agricoli, dopo il disastro della scorsa annata nella quale hanno dovuto fare i conti con la Xylella e con numerose bizze metereologiche, si trovano ora a dover fare i conti con nuove problematiche, legate al mercato e ai prezzi, che rischiano di dare il colpo di grazia al comparto”, ha ricordato Battista.

“Per questo, a nostro avviso, è anche necessario avviare con la massima urgenza una campagna promozionale istituzionale, con la quale si comunichi chiaramente al consumatore l’importanza a livello nutraceutico dell’olio extravergine d’oliva, che con le sue proprietà ci protegge dai radicali liberi responsabili delle neoplasie; una simile campagna, inoltre, dovrebbe dare modo al consumatore di comprendere a vere contezze dei costi produttivi che caratterizzano il lavoro dei produttori agricoli”, ha concluso il presidente della Copagri Puglia.