Agricoltura del futuro. Giansanti (Confagricoltura) incontra i Commissari Ue: «Risorse per sostenere la competitività delle aziende»

Commercio internazionale, la necessità di favorire la sostenibilità produttiva delle imprese agricole e l’esigenza di rafforzare ricerca ed innovazione. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro di questa mattina a Bruxelles tra il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e i commissari Ue al Commercio Phil Hogan e all’Agricoltura Janusz Wojciechowski.

L’iter di rofrma della Pac Hogan ha indicato a Giansanti le sue priorità, ossia rivedere le regole e il funzionamento del Wto, affrontare la disputa Boeing-Airbus tra Unione Europea e Stati Uniti, intensificare l’azione di internazionalizzazione sui mercati esteri e guardare a quelli asiatici. Nell’incontro si sono toccati anche le prospettive finanziarie dell’Unione Europea e l’iter di riforma della Pac, soffermandosi sugli aspetti del commercio internazionale. «Il commissario Hogan – ha sottolineato Giansanti – ha condiviso le mie preoccupazioni in merito alla competitività delle aziende agricole europee sui mercati. Le imprese avvertono l’esigenza di impegnarsi ulteriormente per la sostenibilità produttiva, ma gli sforzi andranno sostenuti a livello europeo con adeguate risorse finanziarie; impensabile immaginare di chiedere agli agricoltori ulteriori azioni e al contempo ridurre il bilancio della Pac». In merito alla riunione del Praesidium del Copa-Cogeca alla presenza di Wojciechowski, Giansanti ha sottolineato l’esigenza che le imprese agricole siano competitive sui mercati globali, attraverso politiche economiche adeguate e avvalendosi di ricerca e innovazione come leve strategiche. Wojciechowski, dal canto suo, ha confermato che ricerca e innovazione saranno tra le priorità del suo mandato.