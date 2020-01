C’è voglia di IGA in Val d’Orcia. Birre artigianali: degustazione tra vino e birra il 5 gennaio a San Quirico d’Orcia

Alla scoperta della IGA. Una degustazione tra vino e birra è in programma domenica 5 gennaio (dalle 19 alle 22) a San Quirico d’Orcia (Si) nel cuore della splendida Val d’Orcia. W la IGA è il titolo che incuriosisce, dove IGA ovviamente sta per Italian Grape Ale, ovvero le birre sempre più ricercate fra gli amanti delle artigianali che contengono anche una percentuale di uva o mosto.

L’appuntamento è a La Bottega di Portanuova (in Via dei Canneti, 37/f a S. Quirico d’Orcia), un alimentari dove è possibile fermarsi per mangiare un panino o un tagliere con formaggi e salumi locali, bere un buon bicchiere di vino o una birra artigianale. «Crediamo nei piccoli produttori locali, nell’artigianalità e naturalezza di quello che serviamo» spiegano i due giovani titolari.

La serata dedicata alla IGA – Vino o birra? «Se non sapete cosa scegliere o se avete sempre pensato che fossero due mondi paralleli – spiegano dalla Bottega – non potete mancare a questa nuova degustazione. Assaggeremo vini influenzati dalle birre e birre influenzate dal vino: rifermentati in bottiglia, birre che fanno un passaggio in botte e birre fatte con l’uva, vale a dire le famose Iga. Sarà presente Matteo Gori (dell’azienda agricola Casa Gori), birraio e vignaiolo, che racconterà le sue birre».

La formula dell’evento prevede 2 vini e 2 birre con 4 bocconcini abbinati, al costo di 25 euro. L’atmosfera sarà cordiale ed informale, ed è consigliata la prenotazione (al 340.3576797) visto che i posti sono limitati.