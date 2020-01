CUN. Mercato in aumento per i suinetti, in calo per i suini e le scrofe

La Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. rende noto che oggi si sono riunite a Mantova le Commissioni Uniche Nazionali dei Suini da Macello, dei Suinetti e delle Scrofe da macello.

La CUN Suini da Macello ha formulato il prezzo di 1,745 €/Kg (-0,027) per la categoria 160/176 Kg del circuito tutelato.

La CUN Suinetti ha formulato i seguenti prezzi: lattonzoli di 7 Kg: 56,40 cad. (+2,50); lattonzoli di 15 Kg: 4,735 €/Kg (+0,160); lattonzoli di 25 Kg: 3,490 €/Kg; lattonzoli di 30 Kg: 3,115 €/Kg; lattonzoli di 40 Kg: 2,540 €/Kg (+0,090); magroni di 50 Kg: 2,232 €/Kg (+0,070); magroni di 65 Kg: 2,005 €/Kg (+0,030); magroni di 80 Kg: 1,865 €/Kg (0,000); magroni di 100 Kg: 1,800 €/Kg (-0,010).

La CUN Scrofe da macello ha formulato il seguente prezzo: 0,805 €/Kg (-0,010).

Il 2020 per i suini da macello si apre con prezzi in lieve ribasso rispetto ai livelli di chiusura del 2019: il prezzo dei suini da macello di categoria 160-176 kg del circuito tutelato, in particolare, si è attestato su 1,745 €/kg, in calo di 0,027 €/kg rispetto all’ultimo listino del 2019. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente si mantiene positivo, con una crescita del 37%. Permane un aumento su base annua, pari a +35%, anche per i suinetti di 30 kg.

Prodotto Prezzo 03/01/2020 (€/kg) Variazione rispetto alla precedente settimana (€/kg) Variazione rispetto al 2019 (€/kg) Suini da macello 160/176 kg circuito tutelato 1,745 -0,027 0,475 Suinetti 30 kg 3,115 0,138 0,815