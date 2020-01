Sensibilità all’ossidazione dei vini: finalmente un test predittivo rapido

Fino ad ora, solo la degustazione ha permesso agli enologi di valutare la sensibilità all’ossigeno dei loro vini. “Abbiamo sviluppato il test di Tendenza all’Evoluzione per fornire una risposta concreta agli enologi che desiderano conoscere la sensibilità all’ossigeno dei loro vini e il rischio associato dell’ ossidazione”, spiega Stéphane Vidal, Vice-President Enology & WQS

Grazie ad un’analisi elettrochimica del vino effettuata con NomaSense PolyScan P200, l’enologo ottiene un’indicazione della capacità dei suoi vini di reagire con l’ossigeno per costruire una migliore resistenza o, al contrario, subire un danno ossidativo. “ll TE consente di determinare se il vino, nel suo stato attuale, è più o meno sensibile”, spiega Christine Pascal, WQS Business Unit Manager.

In generale, la sensibilità all’ossidazione di un vino cambia nel tempo e dipende dalle operazioni subite dal vino durante la vinificazione e l’invecchiamento. Il risultato del test può quindi cambiare durante il processo di vinificazione e la sua interpretazione è legata alla fase di vinificazione. “I risultati del test di Tendenza all’Evoluzione consentono di classificare i vini in 2 categorie: vino sensibile e vino insensibile. A seconda del risultato del test, gli utenti possono adattare la propria scelta dell’invecchiamento, assemblaggio e persino tappatura”, continua Christine Pascal.

“Con questo test, il nostro analizzatore di polifenoli fornisce maggiore precisione e assistenza ai viticoltori nella gestione della produzione dei loro vini. Oltre alle degustazioni regolari, offriamo di guidarli nelle loro scelte tecniche per adattare gli itinerari in base alla sensibilità dei vini analizzati ”, aggiunge Romain Thomas, Business Developer WQS.

Per ulteriori informazioni sul test di Tendenza all Evoluzione e sulle nostre raccomandazioni basate sui risultati ottenuti, contattare il team Wine Quality Solutions di Vinventions (winequalitysolutions@vinventions.com) o visitare www.winequalitysolutions.com.

INFORMAZIONI SU WINE QUALITY SOLUTIONS

Nel settembre 2014, Nomacorc, riconosciuta in tutto il mondo per la sua esperienza nella gestione dell’ossigeno, ha lanciato Wine Quality Solutions, una gamma di analizzatori, attrezzature e servizi, sviluppata dal suo team di enologi. Nel gennaio 2015, Wine Quality Solutions è diventata un marchio del gruppo Vinventions. I molti anni di ricerca sugli effetti dell’ossigeno sull’evoluzione dei vini, condotti in collaborazione con istituzioni di tutto il mondo, nonché l’introduzione nel 2009 del nostro analizzatore di ossigeno NomaSense O2 P300 e P6000 “, TPO meter “ riferimento del settore vitivinicolo, ha acquisito una solida esperienza nella gestione dei gas durante la vinificazione, l’imbottigliamento e la conservazione in bottiglia. Questa esperienza è stata estesa al controllo di altri parametri chiave della qualità del vino, come colore, polifenoli o anidride carbonica. L’offerta WQS è funzionale alla conoscenza in tempo reale delle principali valutazioni analitiche al fine di ottenere una migliore qualità del vino. WQS fornisce agli enologi strumenti di supporto decisionale e servizi personalizzati per raggiungere lo stile di vino desiderato e garantire un successo duraturo.