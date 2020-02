Glifosato. Caligiuri (Forza Italia): rivedere restrizioni su utilizzo in Calabria

“Le prescrizioni adottate in Calabria dalla precedente giunta regionale sull’attuazione di divieti di utilizzo del glifosato, erbicida usato in agricoltura, hanno inciso e continuano ad incidere in maniera negativa sui bilanci delle aziende agricole calabresi.

Per questo chiederò un incontro alla neopresidente della Regione affinchè si possa valutare la possibilità di rivedere decisioni così drastiche prese, senza attendere i pareri delle agenzie specializzate, da chi non ha valutato le gravi conseguenze sull’economia agricola del nostro territorio. Anche perchè sia gli Enti europei preposti alla valutazione dei principi attivi (EFSA e ECHA) sia l’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense (EPA) hanno dimostrato che non ci sono motivi di preoccupazione quanto a rischi di tipo alimentare per la popolazione. Sono certa che la nuova giunta di centrodestra saprà prendere le opportune decisioni a favore del comparto agricolo che tanto fa per il nostro territorio.

Forza Italia è sempre stata accanto a chi lavora e a chi produce e Jole Santelli saprà difendere i nostri agricoltori e sostenere le produzioni, salvaguardando e tutelando sempre la salute dei cittadini”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fulvia Caligiuri.